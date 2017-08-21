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    В Киеве до смерти избили женщину

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (602)

    (обновлено: )36601
    Убитой оказалась уроженка Кировоградской области. Накануне женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем, уроженцем другой страны, мужчина приревновал свою подругу, избил и надругался.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. В Киеве мужчина избил до смерти женщину из ревности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

    "Злоумышленник из ревности избил и надругался над своей сожительницей. За сутки от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
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    Как отмечается, потерпевшей оказалась уроженка Кировоградской области, ее обнаружили на улице Новоукраинской без сознания, ее госпитализировали. В больнице женщина умерла. Правоохранители установили, что накануне вечером женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем — 29-летним уроженцем другой страны, мужчина приревновал свою подругу, избил и надругался, а потом в крови и без сознания оставил ее на улице.

    "Сначала мужчина рассказывал, что после употребления алкоголя ничего не помнит, но перед безапелляционностью доказательной базы признался в содеянном. Его задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия для надлежащего документирования преступления", — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа. По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, правоохранители установили, что задержанный имеет судимость за кражу, в 2015 году он освободился из мест лишения свободы, сейчас ему грозит до десяти лет заключения.

    В начале августа в Киеве пьяный мужчина до смерти забил мать.

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