В Киеве до смерти избили женщину

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. В Киеве мужчина избил до смерти женщину из ревности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Злоумышленник из ревности избил и надругался над своей сожительницей. За сутки от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

Как отмечается, потерпевшей оказалась уроженка Кировоградской области, ее обнаружили на улице Новоукраинской без сознания, ее госпитализировали. В больнице женщина умерла. Правоохранители установили, что накануне вечером женщина употребляла алкогольные напитки со своим сожителем — 29-летним уроженцем другой страны, мужчина приревновал свою подругу, избил и надругался, а потом в крови и без сознания оставил ее на улице.

"Сначала мужчина рассказывал, что после употребления алкоголя ничего не помнит, но перед безапелляционностью доказательной базы признался в содеянном. Его задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия для надлежащего документирования преступления", — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа. По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, правоохранители установили, что задержанный имеет судимость за кражу, в 2015 году он освободился из мест лишения свободы, сейчас ему грозит до десяти лет заключения.

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