Появилось видео массовой драки фанатов в харьковском пабе

Как кадрах видно, что в 23:14 в заведения забегают пять молодых людей, а почти сразу в кадре появляется группа преследователей. В ход идут стулья и бутылки.

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Ранее сообщалось, что в схватке приняли участие около 80 мужчин. Прибыв на место, правоохранители задержали 52 человека — 40 иностранцев и 12 харьковчан.

Напомним, матч между "Шахтером" и "Фейеноордом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся в Харькове, завершился со счетом 3:1.