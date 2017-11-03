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03.11.201713:30
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    Появилось видео массовой драки фанатов в харьковском пабе

    (обновлено: )58
    На канале SoylentGreen1903 в Youtube размещена запись драки между голландскими и украинскими фанатами в харьковском пабе "Стена", которая произошла в ночь на 31 октября.
    Канал SoylentGreen1903 на youtube

    Как кадрах видно, что в 23:14 в заведения забегают пять молодых людей, а почти сразу в кадре появляется группа преследователей. В ход идут стулья и бутылки. 

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    Ранее сообщалось, что в схватке приняли участие около 80 мужчин. Прибыв на место, правоохранители задержали 52 человека — 40 иностранцев и 12 харьковчан. 

    Напомним, матч между "Шахтером" и "Фейеноордом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся в Харькове, завершился со счетом 3:1.

    Макс Буренок в Facebook
    В центре Харькова произошла массовая драка

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