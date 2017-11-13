В РФ женщина с ножом ворвалась в квартиру к школьнику и закрылась в туалете

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Полиция задержала в Курске нетрезвую женщину, которая ворвалась с ножом в квартиру к 11-летнему школьнику, вытолкнула его из дома и закрылась от стражей порядка в санузле, сообщает в понедельник управление МВД области.

Информация о происшествии поступило в правоохранительные органы около 13.00 мск (12 по Киеву — Ред.) с Майского бульвара Курска. Школьник, которому помогли позвонить в полицию соседи, рассказал, что был дома один и ждал репетитора по английскому языку.

"В дверь позвонили и он, не увидев никого в глазок, всё же открыл замок. Неизвестная женщина с порога схватила его за одежду и приставила к шее нож, а затем вытолкнула в коридор, закрывшись изнутри", — говорится в сообщении.

Полицейские попытались уговорить женщину выйти из чужой квартиры, но сделать этого не смогли, и было принято решение о вскрытии входной двери. По данным УМВД, женщина забаррикадировалась в санузле, где ее и задержали. При досмотре ее вещей стражи порядка нашли "колющие и режущие предметы", в том числе и нож, которым женщина угрожала мальчику.

"Внятно объяснить свои действия она не смогла, утверждая, что вошла в квартиру знакомых для того, чтобы найти там лекарство от головной боли. 27-летняя жительница Курского района, ранее не имевшая проблем с законом, с её слов, приехала в Курск, чтобы устроиться на работу", — сообщает полиция.

По ее данным, с собой в нескольких сумках задержанная привезла одежду, а также все имеющиеся документы. Выяснилось также, что потерпевшие и их соседи в последние дни несколько раз видели ее в своем подъезде, но не придали этому значения. Полиция отмечает, что, по данным медосвидетельствования, женщина на момент проникновения в квартиру находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Ее действия будут рассматриваться с позиции уголовного кодекса, как нарушение неприкосновенности жилища против воли проживающего в нём лица, совершённое с применением насилия", — информирует полиция. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. По данным правоохранителей, в результате случившегося 11-летний школьник не пострадал, но, в случае необходимости, ему будет оказана психологическая помощь.

Напомним, 3 октября в Одессе мужчина в нетрезвом состоянии в магазине нанес ножевые ранения молодой паре.