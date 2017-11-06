Звездный час преступности. МВД не справляется с криминалом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Кровавыми выдались первые выходные дни ноября. В Днепре пятеро полицейских выехавших на квартирную кражу – получили ранения. Чтобы сбежать, домушники бросили в подъезд гранату РГД-5 – четверо полицейских получили осколочные ранения различной степени тяжести, один потерял правую ногу. На улице злоумышленники бросили еще одну гранату Ф-1 в сторону полицейского автомобиля, ранив еще одного правоохранителя.

В Харькове неизвестные из огнестрельного оружия расстреливают в центре города местного бизнесмена. А в Киеве на окружной в собственном автомобиле нашли труп владельца с огнестрельными ранениями.

В Хмельницком две вооруженные группировки устроили перестрелку, пять человек были ранены и госпитализированы, остальные сбежали. Гранаты взрывали и в других городах Украины на этих выходных, но там никто не пострадал.

И все это при том, что неделю-две назад министр Аваков всех уверял в том, что за девять месяцев 2017 года раскрываемость преступлений увеличилась на 25,6% – по сравнению с прошлым годом. А количество преступлений якобы уменьшилось на 14,5% – в прошлом году совершили 49,1 тысячу, а в этом – только 41,9 тысяч. По сравнению с прошлым годом количество совершенных умышленных убийств и тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, уменьшилось на 18% и 17% соответственно. А вот раскрываемость достигла небывалых высот – из совершенных умышленных убийств раскрывается 88%, а из тяжких телесных со смертельным исходом – 92%.

Дутые цифры

Глава МВД Арсен Аваков манипулирует статистикой, на самом деле состояние дел очень плохое и может быть хуже, РИА Новости Украина рассказал экс-замгенпрокурора Алексей Баганец.

"Раскрытие тяжких преступлений не может улучшиться до 88% и даже 92%. Это 100%-ные манипуляции с цифрами, потому что сегодня в полиции раскрывать преступления некому. Сломана правоохранительная система, которая раньше работала на взаимодействии разных структур и координировалась прокурором.

После совершения тяжких преступлений, убийств, в первые же дни прокурор лично заслушивал следователей и следственно-оперативные группы по проделанной работе направленной на раскрытие преступления. Решали, что еще надо сделать и как. А учитывая то, сколько профессионалов за последнее время уволили из МВД и прокуратуры, нет команды, которая способна поднимать такой процент раскрытия умышленных убийств — 88%.

Это фальш. Я в это не верю и, если бы проверил статистику, сто процентов это опроверг. Полиция и прокуратура, чтобы показать хоть какие то позитивные движения могут не регистрировать сообщения в единый реестр досудебных расследований или же регистрировать под другими видами правонарушений, чтобы снизить количество тяжких", — отмечает Алексей Баганец.

Есть масса способов повлиять на статистику. Если бы реально были успехи с раскрытием убийств, у нас бы раскрывались нашумевшие убийства. Но они по сей день не раскрыты. Более того, не проходит и дня, чтобы кого-то не убили, взорвали, расстреляли, отмечает экс-замгенпрокурора.

"Не осталось сейчас в МВД тех, кто способен раскрывать заказные убийства. В МВД просто манипулируют цифрами. Министр гражданский человек. Он политическая фигура, а если он представляет политическую силу, надо добиваться авторитета на фоне того, что к нынешней власти у народа масса претензий. А значит, надо манипулировать, обманывать, чтобы сберечь свой рейтинг в надежде, что это поможет на предстоящих выборах", – подчеркивает Алексей Баганец.

Реформа – это не сломать

По мнению юриста, при нынешних подходах ситуация никогда не изменится к лучшему. Мало того, что выбили профессионально подготовленных людей, так еще и в 2012 года заложили под правоохранительную систему бомбу замедленного действия, приняв поправки к уголовно-процессуальному кодексу.

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После этого оперативные сотрудники уголовного розыска по преступлениям, зарегистрированным в едином реестре, могут работать только по поручению следственного прокурора. По своей инициативе, как было раньше, в рамках оперативно-розыскного дела, уже не может. А у одного следователя в Киеве – 600-700 уголовных производств: он не успеет за всю жизнь столько поручений выписать.

"Нужны изменения в УПК и отказаться от этой пагубной заграничной практике. К сожалению, времена нынче не те. И как быть с тем, что у того же начальник полиции Киева Крищенко в его подчинении только три службы — уголовный розыск, следствие и участковые. Остальные подчиняются не ему. В том числе и патрульная, которая раньше использовалась для поимки преступника по "горячим" следам, перекрытия дорог. Сегодня никакой координации нет. Поэтому и произошла трагедия в Княжичах.

Они должны наконец понять, что реформа — это не значит все сломать. Реформа — это изменения к лучшему. Но за это время, когда результатов к лучшему нет и это очевидно, нужно остановиться, откорректировать, отказаться от провальных изменений. И тогда работа наладиться. Но никому до этого дела нет. А будет еще хуже, в этом я уверен", — отмечает Алексей Баганец.

Стреляют от безнаказанности

А по мнению эксперта по безопасности Олега Котенко, причина всех бед кроется в том, что полиция ничего не предпринимает, чтобы предотвратить незаконный оборот оружия в стране.

"Прежде всего полиция должна заниматься поиском оружия. Оружия на руках у населения достаточно много, потому что это связано с тем, что у нас проводятся военные действия на востоке Украины. Естественно, нужно искать оружие, его нужно отыскивать и как можно скорее их изымать из рук людей, тем более, криминала, которые этим оружием пользуются – это первый момент. Второй момент – группировки, которые существуют у нас, они же не создаются за один день. По всей вероятности эти группы лиц уже наверное стоят на контроле у правоохранительных органов, нужно больше обращать внимание и на них в том числе", — подчеркивает эксперт в комментариях "Голос столицы".

По мнению Котенко, если есть оружие на руках у людей, то естественно, они его применяют. И применяют не только тогда, когда их жизни что-то угрожает, а и тогда, когда просто нападают на других. Участились же случаи применения оружия, потому что стрелки уверены в своей безнаказанности.