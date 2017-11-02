Определены криминогенные места под Киевом, туда направят патрули

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что определены наиболее криминогенные места в области, там будут дежурить автомобильные и пешие патрульные наряды.

"Мы проанализировали всю оперативную обстановку, которая у нас есть в Киевской области, определили наиболее криминогенные места, где чаще всего совершают грабежи и разбои. Мы приближаем сейчас к этим местам патрульные наряды, как автомобильные, так и пешие", — сказал Жукович в эфире 112 Украина.

Он также добавил, что к патрулированию привлекают полицию охраны, Национальную гвардию и общественные формирования, и призвал с пониманием относиться к проверкам кинологов на наличие взрывчатых веществ, оружия или наркотических средств.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что полиция столицы и области переходит на усиленный режим несения службы из-за ряда резонансных преступлений в последнее время.

"Профилактические мероприятия будут проводиться с целью противодействия преступности, деятельности организованных преступных групп, а также выявления и изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. К проведению мероприятий будет привлечен личный состав всех подразделений полиции, а также Национальной гвардии", — написал он на своей странице в Facebook.

В понедельник вечером, 30 октября, в результате нападения выходец из Чечни Адам Осмаев был ранен, а его супруга Амина Окуева погибла. Убийство произошло на железнодорожном переезде в поселке Глеваха (в 10 км от Киева). Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета. Накануне ее похоронили.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.