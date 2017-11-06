Полиция рассказала подробности о нападении на американского дипломата в Киеве

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные побили иностранного дипломата в центре Киева, правоохранители открыли дело, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции.

По данным полиции, происшествие произошло в ночь на субботу, 4 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное нанесение легких телесных повреждений", санкция которой предусматривает штраф или исправительные работы на срок до одного года.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия, просматривают записи с видеокамер, разыскивают свидетелей.

"Пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники — и получил удар в лицо", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

По данным СМИ, пострадавшим оказался второй секретарь посольства США на Украине Омар Карденти. Расследование по факту нападения на него ведет Шевченковское управление Нацполиции в Киеве.