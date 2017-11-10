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    В Винницкой области в драке зарезали атошника - СМИ

    (обновлено: )35071
    Сообщается, что 27-летний парень получил смертельное ножевое ранение во время драки. Погибший был участников АТО в Донбассе.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Немирове Винницкой области во время драки прямо на улице погиб 27-летний парень.

    "Погибший получил ножевое ранение в спину, от чего скончался на месте происшествия. Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас правоохранители разыскивают убийцу", — рассказали Вiнниця.info в полиции.

    В сельском совете поселка, в котором жил погибший, подтвердили, что парень был участником АТО в Донбассе.

    По предварительной информации, предполагаемый убийца проходит срочную военную службу в Белой Церкви Киевской области.

    Ранее сообщалось, что пожилой мужчина, бывший участник АТО, задушил свою сожительницу в Тячеве Закарпатской области, а затем покончил с собой.

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