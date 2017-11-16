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    Общество

    Задержан организатор "частной границы" на Закарпатье

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    По данным местного издания, утром в четверг в один из санаториев Закарпатья ворвались спецназовцы, которые задержали контрабандиста Хорвата Аттилу, более известного по прозвищу "Доки".
    Контрабандист Хорват Аттила, более известный по прозвищу Доки
    mukachevo.net/скриншот ТСН

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали контрабандиста, который организовал "частную границу" в Закарпатской области, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

    Задержание проводилось около 7:00 в четверг.

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    "В санаторий "Карпаты" возле Мукачево ворвались спецназовцы в камуфляже и с оружием, которые задержали одного из отдыхающих. Им является Хорват Аттила, более известный по прозвищу "Доки", — говорится в сообщении.

    По данным издания, задержанный — организатор так называемой "частной границы" вдоль линии границы с Венгрией, через которую осуществлялась контрабанда "всего на свете — от сигарет до наркотиков".

    Кроме того, в родном селе "Доки" — Великой Бийгани — идут следственные действия и обыски. По предварительной информации, изъято большое количество наркотиков.

    Ранее СМИ сообщили, что владельцем 134 гектаров земли на линии государственной границы Украины с входящей в состав Евросоюза Венгрией протяженностью почти 5 км является семья по фамилии Горват

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