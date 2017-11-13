Венгрия требует наказать националистов за срыв венгерского флага в Закарпатье

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Венгрии требует от украинских властей наказать тех, кто сорвал венгерский флаг с горсовета в Берегово Закарпатской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, когда в Берегово проходил марш, приуроченный к годовщине создания Карпатской Сечи. По информации губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, венгерский флаг сорвали члены ВО "Свобода".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в европейских странах подобные действия недопустимы. По его словам, те, кто снял флаг Венгрии, должны быть немедленно задержаны и наказаны.

Сийярто уже обратился к украинскому послу в Будапеште по поводу этого инцидента.

Издание Мукачево.net отмечает, что флаг Венгрии вывешен на горсовете Берегово одновременно с флагами Украины, Евросоюза и муниципальным флагом.