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    Венгрия требует наказать националистов за срыв венгерского флага в Закарпатье

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    (обновлено: )976123
    Венгерский МИД возмущен срывом флага с горсовета в Берегово, где накануне прошел марш, приуроченный к годовщине создания Карпатской Сечи.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Венгрии требует от украинских властей наказать тех, кто сорвал венгерский флаг с горсовета в Берегово Закарпатской области.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
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    Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, когда в Берегово проходил марш, приуроченный к годовщине создания Карпатской Сечи. По информации губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, венгерский флаг сорвали члены ВО "Свобода".

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в европейских странах подобные действия недопустимы. По его словам, те, кто снял флаг Венгрии, должны быть немедленно задержаны и наказаны.

    Сийярто уже обратился к украинскому послу в Будапеште по поводу этого инцидента.

    Издание Мукачево.net отмечает, что флаг Венгрии вывешен на горсовете Берегово одновременно с флагами Украины, Евросоюза и муниципальным флагом.

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