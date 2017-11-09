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    Венгрия возобновила строгий контроль на границе

    (обновлено: )31640
    Сейчас туристический сезон завершен и Венгрия решила вернуться к более строгим правилам пересечения своих границ. Такое решение будет иметь негативное влияние на границах и время ожидания при пересечении погранконтроля снова может существенно возрасти.
    Венгерская граница
    Мukachevo.net

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Венгрия решила вернуться к систематическим проверкам на границе, соответствующий правительственный указ был опубликован в государственном Венгерском Вестнике, сообщает Мukachevo.net.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
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    В мае текущего года Венгрия решила приостановить систематические проверки на своих границах — официально через длинные очереди.

    Тогда же правительство Венгрии заявило, что временно приостанавливает применение новых правил ЕС о систематических проверках на своих границах. В частности, по словам заместителя парламентского комитета Министерства внутренних дел Венгрии Кароя Контрата, в связи с применением новых правил в некоторых областях возникли длинные очереди на пунктах пересечения границы. Также были опасения, что время ожидания в летний туристический сезон существенно возрастет.

    "Соответственно, был применен только выборочный углубленный обзор путешествующих через границу Шенгена. Сейчас туристический сезон завершен и Венгрия решила вернуться к более строгим правилам пересечения своих границ", — пишет издание.

    Как отмечается, такое решение будет иметь негативное влияние на границах и время ожидания при пересечении погранконтроля снова может существенно возрасти.

    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией фактически являются "частными" землями, пограничники не имеют к ним полноценного доступа, и такое положение недопустимо.

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