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    Венгрия внесла требования о нацменьшинствах в решение Восточного партнерства

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    (обновлено: )30940
    После принятия в Украине Закона "Об образовании" Венгрия добилась включения специальных правок в проект решения саммита Восточного партнерства.
    Саммит Восточное партнерство в Вильнюсе
    Сайт президента Литвы

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Венгерские дипломаты настояли на изменениях в проекте решения саммита Восточного партнерства относительно национальных меньшинств.

    Об этом сообщила 8 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
    Украина и Венгрия: в начале цепи противостояний

    Правки Венгрии связаны с принятием в Украине закона "Об образовании", который предусматривает преподавание преимущественно на украинском языке.

    "Мы видим, как (по инициативе Венгрии) появляются дополнительные формулировки в многосторонних документах, например, в проекте декларации Восточного партнерства. Дискуссия об окончательном проекте декларации продолжается… Поскольку мы уважали права меньшинств за все время независимости, то могли бы согласиться с существующей формулировкой. Мы понимаем, откуда у нее растут ноги и почему она появилась", — заявила Климпуш-Цинцадзе в комментарии "Европейской правде".

    По ее словам, дискуссии о финальной формулировке решения саммита еще продолжаются.

    Ранее правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

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