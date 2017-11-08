Венгрия внесла требования о нацменьшинствах в решение Восточного партнерства

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Венгерские дипломаты настояли на изменениях в проекте решения саммита Восточного партнерства относительно национальных меньшинств.

Об этом сообщила 8 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Правки Венгрии связаны с принятием в Украине закона "Об образовании", который предусматривает преподавание преимущественно на украинском языке.

"Мы видим, как (по инициативе Венгрии) появляются дополнительные формулировки в многосторонних документах, например, в проекте декларации Восточного партнерства. Дискуссия об окончательном проекте декларации продолжается… Поскольку мы уважали права меньшинств за все время независимости, то могли бы согласиться с существующей формулировкой. Мы понимаем, откуда у нее растут ноги и почему она появилась", — заявила Климпуш-Цинцадзе в комментарии "Европейской правде".

По ее словам, дискуссии о финальной формулировке решения саммита еще продолжаются.

Ранее правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".