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    "Заблокированное" Венгрией заседание Украина-НАТО не планировалось - СМИ

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    В НАТО заявили, что "преданы крепким партнерским связям с Украиной", а заседание Комиссии происходит регулярно на разных уровнях.
    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Проведение заседания Комиссии Украина-НАТО в декабре не планировалось. Об этом УНИАН сообщил официальный представитель альянса, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

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    Накануне Сийятро заявил, что Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина — Организация Североатлантического договора" в декабре 2017 года. Причиной блокирования якобы стал новый закон Украины об образовании.

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    "Планов проводить в декабре заседания Комиссии Украина-НАТО не было", — сказал представитель альянса.

    При этом он отметил, что в НАТО "преданы крепким партнерским связям с Украиной", а заседание Комиссии происходит регулярно на разных уровнях, последнее из которых состоялось в июле в Киеве.

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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    Напомним, ПАСЕ большинством голосов 12 октября приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

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