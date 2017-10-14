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    Вернуть государству. Украина судится за земли на границе с Венгрией

    (обновлено: )17910
    Госпогранслужба заявляет, что принимает все действенные меры, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы: государству уже вернули 34 земельных участка.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Украинская пограничная служба судится за возвращение в госсобственность частных земель на границе с Венгрией, говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией фактически являются "частными" землями, пограничники не имеют к ним полноценного доступа, и такое положение недопустимо.

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    "Госпогранслужба принимает все действенные меры, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы. На сегодняшний день сотрудники государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью свыше 132 гектара", — говорится в сообщении.

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    Facebook Kristina Zelenyuk
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    В частности, сообщается, что правоохранители провели кропотливую работу, активно работали в центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины, в отраслевом государственном архиве Госпогранслужбы и других архивных учреждениях государства. Также после этого были поданы соответствующие иски в суды против отдельных физических лиц, а также главного управления Госземагентства в Закарпатской области Береговского районного управления юстиции об отмене ряда приказов и возврате в государственную собственность земельных участков из незаконного владения. Также подан иск о незаконной аренде еще 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе. В настоящее время эти дела назначены к судебному разбирательству, сообщает ведомство.

    "Несмотря на то, что земельные участки, которые расположены в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, ее патрулирование и выполнение других задач", — заверяет ведомство.

    Накануне в Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья". Ее организатором выступила венгерская ультраправая партия "Йоббик". Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что МИД направил ноту протеста Венгрии с требованием запретить проведение акции "Самоопределение для Закарпатья". Он выразил уверенность, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.

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