Украина - мечта контрабандиста: схемы и заработки

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина выбилась в лидеры не только как поставщик рабочей силы в страны Евросоюза, но и по контрабанде. Как говорится в сообщении офиса миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине, страна первенствует в рейтинге по контрабанде сигарет в ЕС. Так, только поставки нелегальных сигарет из Украины в страны Евросоюза в прошлом году составили 5,8 миллиарда штук.

К месту сказать, что согласно украинскому законодательству, под уголовную ответственность попадает только контрабанда исторических и культурных ценностей, наркотических средств, ядовитых веществ, оружия. За все остальное предусмотрено административное наказание в виде штрафов или конфискации незаконно переправляемого имущества.

О контрабанде сигарет и других товаров из Украины в ЕС, "частной" границе и прочих аспектах весьма прибыльного нелегального бизнеса — в обзоре РИА Новости Украина.

Контрабанда в треть бюджета

На сегодняшний день ни в одном ведомстве не могут назвать точные объемы контрабанды. Впрочем ни одно ведомство и не занимается целенаправленно борьбой с ней. Едва ли не ежедневно пограничники и СБУ рапортуют о разоблачении контрабандных каналов по всей стране — как в Донбассе, где потоки с неподконтрольными территориями обогатили определенных людей, так в Одесской и западных регионах, где самым ярким примером, пожалуй, является Закарпатье, граничащее сразу с несколькими странами Евросоюза.

Только за первое полугодие 2017 года, согласно данным Погранслужбы, пограничники остановили 205 случаев незаконного перемещения товаров из Закарпатской области, среди них преобладали автомобили и сигареты (по 45% случаев).

Нелегальный вывоз сигарет — один из самых быстрых и легких способов заработка. В Украине пачка сигарет стоит около одного евро, а в Европе — от трех евро и выше. Не удивительно, что схемы по "контрабасу" весьма обширны — сигареты вывозят всем, чем только можно — самолетами, часто даже самодельными, беспилотниками, поездами, лодками, водолазами, вброд по воде и на плечах, бревнами и автомобилями.

Так, грузовой квадрокоптер может взять один ящик сигарет, биплан Ан-2 вмещает 25 тыс пачек, надувная лодка — 40 пачек, "ихтиандров" ловили с пятью ящиками на каждого водолоаза в среднем, а в стволах деревьев находят до 25 тыс пачек сигарет.

По данным СМИ, на одной фуре контрабандных сигарет, успешно пересекшей границу Украины и ЕС, можно заработать от $500 тыс до $1,5 млн в зависимости от торговых марок и стран назначения. Вместе с тем пограничники отмечают, что фурами крупные партии сигарет уже практически не перевозят, так как нужны договоренности "на очень высоком уровне".

Легально же через границу можно пронести две пачки, поэтому местное население часто промышляет небольшим разрешенным бизнесом — люди проносят по две пачки через пункты пропуска утром и вечером, зарабатывая несколько евро.

Наряду с сигаретами из Украины также вовсю вывозят янтарь, металл, лес, спирт, а завозят топливо, электронику и нефтепродукты. По данным СМИ, теневой оборот древесины в Украине оценивается в 2,2 млрд грн, а доля нелегального рынка — около 80%. Также практически весь янтарный бизнес, работающий в стране в тени, производит камень для вывоза за рубеж. Ориентировочный доход от нелегальной торговли янтарем составляет 300-400 миллионов долларов в год.

По данным экспертов, украинская контрабанда в сравнении с другими странами может превышать 10 млрд долларов в год, что составляет 36% украинского бюджета. Пограничники обвиняют в контрабанде преступные группировки, а СМИ среди "крышующих" называют вполне конкретные имена политиков, силовиков и других власть имущих.

"Частная" граница

За последние годы усовершенствование различного рода схем по вывозу товаров за рубеж вылилось в… "частную" границу. Не так давно главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что около 150 километров украинской границы с Венгрией являются частными и представляют собой обычные земельные участки.

По его словам, участок границы с Венгрией на Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.

"Так, фактически 150 км — это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще "гуляйполивських" времен. Когда барон, говорят у цыган, кто говорит староста или старше на территории руководит центром этих людей, которые восторженно смотрят на руку "дающую", — заявил Матиос.

Однако военный прокурор новостью никого не удивил, о "частном" участке границы СМИ вовсю писали еще несколько лет назад, и, похоже, безрезультатно.

По данным закарпатских изданий, владельцем 134 гектаров земли на линии гос границы Украины с входящей в состав Евросоюза Венгрией протяженностью почти 5 км является семья по фамилии Горват.

"Это однозначно схема. В Берегово (у границы. — ред.) были приватизированы участки 30-ю лицами, для ведения личного сельского хозяйства. А потом эти лица передают, а вернее продают эти участки, причем у одного нотариуса, двум лицам по фамилии Горват", — заявил активист Александр Пересоляк.

По словам Пересоляка, пограничники "хорошо зарабатывают на том, что закрывают глаза на контрабанду".

"За 21 год независимости не смогли оформить земельные участки за собой. Врут, что граница находится под их контролем. Это все равно, что у меня во дворе кто-то будет контролировать сбор урожая", — добавил он.

На приграничной территории с контрольной полосой и наблюдательными вышками новые хозяева якобы планировали выращивать кукурузу и орехи. Но вместо этого поставили сторожевые будки и башни, где круглосуточно дежурили "дельцы с оружием и тепловизорами". Когда рядом не было пограничников, они переправляли в Венгрию нелегалов и сигареты.

По словам начальника Мукачевского пограничного отряда, полковника Владимира Паршикова спорные участки находятся во владении "закарпатца и местного жителя". При этом имя собственника чиновник отказался назвать.

Напомним, что особо широко вопрос контрабанды на Закарпатье стал обсуждаться после мукачевской стрельбы в 2015 году, которую связывали именно с этой незаконной деятельностью. В мае же прошлого года губернатор региона Геннадий Москаль собрался в отставку из-за "расцвета коррупции и контрабанды", которая, как он отмечал, "происходит при участии центральных органов власти".

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"Преодолеть контрабанду в отдельном регионе в условиях, когда центральные структуры не только не помогают, а наоборот — пытаются восстановить теневые схемы, — невозможно. А сейчас Закарпатье отдается на откуп контрабандистам и включается зеленый свет для незаконного перемещения сигарет через государственную границу", — заявлял Москаль.

Тем не менее Москаль после переговоров с президентом Петром Порошенко в отставку уходить передумал, а контрабанда так никуда и не делась.

По материалам открытых источников интернет