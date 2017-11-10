КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В селе Бобовище Закарпатской области правоохранители провели спецоперацию и задержали 12 человек, которые проникли на территорию государственного предприятия, распиливали металлическое оборудование и грузили на автомобиль.

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По данным полиции, мужчины нанесли предприятию ущерб в особо крупных размерах.

mukachevo.net В Закарпатской области 12 мужчин пытались распилить винзавод

Так, было установлено, что задержанные лица не только из Закарпатской, но и из Хмельницкой областей.

Полиция сообщила, что на территории завода они распиливали металлические конструкции, а в погребах — алюминиевые бочки.

mukachevo.net В Закарпатской области 12 мужчин пытались распилить винзавод

Полиция изъяла у этих лиц инструменты для работы с металлом и три транспортных средства: грузовик, на которую составляли похищенное, и два микроавтобуса для перевозки людей.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.