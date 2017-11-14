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14.11.201711:10
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    Уровень рек в Закарпатье стремительно растет — ГСЧС

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    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям выпустила предупреждение о резком повышении уровня воды в закарпатских реках.
    Паводок в Закарпатской области
    Mukachevo.net

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина.  В реках Закарпатской области ожидается резкое повышения уровня воды, сообщает во вторник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

    ГСЧС ссылается на данные синоптиков, которые также выпустили информационное предупреждение.

    "13-14 ноября на реках Закарпатья ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,3-1 метра, в нижнем течении Боржави до 1,5 метра", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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    Напомним, в феврале 2017 года в Закарпатье, а также соседних Венгрии и Словакии произошел паводок из-за стремительного таяния рек и образования ледяных заторов.

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