Контрабанде бой. Озвучены первые итоги спецоперации на Закарпатье

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что целью масштабной спецоперации военной прокуратуры и Госпогранслужбы, которая проходит в четверг в Закарпатской области, является пресечение контрабанды через государственную границу Украины, она будет продолжаться еще несколько дней.

"Спецоперация проходит по всей Закарпатской области. Цель операции – удар по организаторам незаконного бизнеса на государственной границе. Бизнес этот давно существовал и, к сожалению, он, скорее всего, будет существовать и дальше. Вопрос в том, насколько масштабное это явление. У нас есть статья о незаконном пересечении границы, статья о контрабанде. Мы задерживаем людей, перевозящих товары через границу, им выписывается штраф. После этого их выпускают на свободу, и они продолжают заниматься тем же. Это проблема, которая должна быть решена на законодательном уровне", — заявил Слободян в комментарии изданию "Гордон".

Он добавил, что о подготовке к спецоперации на Закарпатье знало ограниченное число людей.

Слободян также сообщил, что изъяты наркотики, наличные средства и товары, подготовленные для контрабанды в Венгрию и Словакию. Он также подтвердил, что среди задержанных — подозреваемый в организации контрабанды через "частный участок" границы с Венгрией Аттила Горват.

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"Обыски проходят в десятках помещений лиц, причастных к незаконной переправке через границу товаров и людей. Задержан Аттила Горват. Наиболее активная фаза обысков – сегодня. Еще несколько дней будут отголоски этой операции. Мы сотрудничаем с коллегами из соседних стран, но в этой операции они не задействованы. (…) Нужно понимать, что в организации переправки товаров и людей всегда участвуют лица по обе стороны границы", – заключил спикер ГПС.

Ранее СМИ сообщили о "задержании контрабандиста", более известного по прозвищу "Доки", который организовал "частную границу" в Закарпатской области, задержаны более 20 человек.

В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что в спецоперации привлечены вертолеты и бронетехника, обыски продолжаются в десятках помещений, в том числе частных лиц, которые причастны к противоправной деятельности.