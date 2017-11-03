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    На Закарпатье экс-атошник задушил сожительницу и покончил с собой

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    О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи пары. Правоохранители также обнаружили ружье, на которое у него было официальное разрешение.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Пожилой мужчина задушил свою сожительницу в Тячеве Закарпатской области, а затем покончил с собой, сообщает ТСН.

    Сергей Самарский
    sed-rada.gov.ua
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    По предварительной информации, 50-летний мужчина был участником АТО.

    Правоохранители также обнаружили ружье, на которое у него было официальное разрешение.

    О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи пары.

    Изъятое с места происшествие оружие было направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное производство. 

    В конце октября в Херсонской области отец убил ребенка, избивая супругу. Трагедия произошла в одном из сел Олешковского района. Мужчина избил жену, когда она держала на руках годовалую дочь. Несколько сильных ударов пришлись по голове и теле ребенка.

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