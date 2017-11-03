На Закарпатье экс-атошник задушил сожительницу и покончил с собой

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Пожилой мужчина задушил свою сожительницу в Тячеве Закарпатской области, а затем покончил с собой, сообщает ТСН.

По предварительной информации, 50-летний мужчина был участником АТО.

Правоохранители также обнаружили ружье, на которое у него было официальное разрешение.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи пары.

Изъятое с места происшествие оружие было направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное производство.

В конце октября в Херсонской области отец убил ребенка, избивая супругу. Трагедия произошла в одном из сел Олешковского района. Мужчина избил жену, когда она держала на руках годовалую дочь. Несколько сильных ударов пришлись по голове и теле ребенка.