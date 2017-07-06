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    Янукович: правду о Майдане установят вопреки противодействию властей

    Тема:

    Суд по делу о госизмене Януковича (616)

    (обновлено: )23730
    Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что нынешние власти делали все, чтобы уничтожить улики, которые подтверждали, что именно иностранные наемники организовывали стрельбу снайперов.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что правда о событиях на Майдане будет установлена, несмотря на то что нынешняя власть в Киеве не хочет этого.

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    Ранее издание "Украинские новости" со ссылкой на активиста Майдана Владимира Венчак сообщило, что стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы "Украина", где находились противники тогдашнего президента Януковича.

    "Власть делает все, чтобы истина не была установлена. Все предыдущие годы они делали все, чтобы уничтожить улики, которые подтверждали, что именно иностранные наемники и те, кто контролировал Майдан, организовывали стрельбу снайперов, которые стреляли как по бойцам "Беркута", так и по бойцам Майдана. Это была провокация, которая была направлена, чтобы обвинить во всех бедах правоохранителей и украинскую власть", — заявил Янукович журналистам.

    По его словам, сегодня "у них не получается это сделать".

    "Свидетели, участники, потерпевшие сегодня уже многие понимают, что стреляли из зданий, которые контролировались Майданом. Это значит организованные группы снайперов, чтобы спровоцировать столкновения. И эта истина будет установлена, сегодня много есть документов, доказывающих именно это", — добавил бывший украинский лидер.

    Ранее Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины, но, по его мнению, решение о присоединении полуострова было предсказуемым.

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