Скандал с граффити Евромайдана: владелец магазина сообщил о закрытии

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Владелец салона мебели "Эмпориум" по улице Грушевского в Киеве Игорь Доценко сообщил о закрытии магазина после череды событий, связанных с исчезновением с фасада памятных граффити времен Майдана и погрома с сожжением шин и разбитием витрин радикальными организациями. О решении закрыть магазин владелец сообщил на своей странице в Facebook.

Пост Игоря Доценко в facebook

При этом Игорь Доценко уверяет, что ни он, ни его сотрудники не стирали граффити с магазина, а стали заложниками вандалов.

"Уважаемые граждане! Салон "Эмпориум" закрыт! Несмотря на то, что мы три половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы для того, чтобы совершить этот акт вандализма. Около 200 из вас изысканным матерным словом меня поносили, но при этом ко мне в друзья попросилось более полутысячи человек, а именно это важно! Тем не менее, я надеюсь, что полиция и суд разберутся, кто, где и как. Всем всего наилучшего!", — отметил Игорь Доценко.

Однако в сети разместили фото владельца магазина, который присутствовал во время уничтожения граффити.

Фото Нины Слепковой в facebook Игорь Доценко присутствовал во время уничтожения граффити.

В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.