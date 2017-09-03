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    Киев

    Скандал с граффити Евромайдана: владелец магазина сообщил о закрытии

    Тема:

    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана" (8)

    (обновлено: )346
    Игорь Доценко уверяет на своей странице в Facebook, что ни он, ни его сотрудники не стирали граффити с магазина, а стали заложниками вандалов.
    В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского
    @sodel_vlad

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Владелец салона мебели "Эмпориум" по улице Грушевского в Киеве Игорь Доценко сообщил о закрытии магазина после череды событий, связанных с исчезновением с фасада памятных граффити времен Майдана и погрома с сожжением шин и разбитием витрин радикальными организациями. О решении закрыть магазин владелец сообщил на своей странице в Facebook.

    Пост Игоря Доценко в facebook

    При этом Игорь Доценко уверяет, что ни он, ни его сотрудники не стирали граффити с магазина, а стали заложниками вандалов.

    "Уважаемые граждане! Салон "Эмпориум" закрыт! Несмотря на то, что мы три половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы для того, чтобы совершить этот акт вандализма. Около 200 из вас изысканным матерным словом меня поносили, но при этом ко мне в друзья попросилось более полутысячи человек, а именно это важно! Тем не менее, я надеюсь, что полиция и суд разберутся, кто, где и как. Всем всего наилучшего!", — отметил Игорь Доценко.

    Однако в сети разместили фото владельца магазина, который присутствовал во время уничтожения граффити.

    Фото Нины Слепковой в facebook
    Игорь Доценко присутствовал во время уничтожения граффити.

    В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

    Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.

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