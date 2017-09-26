Около 2 тысяч экспонатов музея Евромайдана могут испортиться

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Проблема обеспечения условий хранения двух тысяч экспонатов музея Революции Достоинства остается крайне актуальной, заявил генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музей Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Создание музейного пространства — важный для нас элемент. В процессе — приобретение музеем временного помещения для персонала. Надеюсь, что в следующем месяце мы будем иметь пространство для персонала. Но вопрос для соответствующего помещения для фондохранилища остается открытым. К сожалению, вопрос о приобретении музеем временного пространства в Украинском доме или в Октябрьском дворце до сих пор не решен. Нам не удалось за более чем полтора года существования музея обеспечить сохранность коллекции, так заботливо собранной активистами Майдана и группой "Музей Майдана" во время революционных событий и после них. И это своеобразный сигнал SOS нашей коллекции, ибо она — в неприспособленном помещении, не обеспеченном ни охраной, ни температурно-влажностным режимом, ни возможностью изучать, учитывать и предоставлять доступ к нашей коллекции всем заинтересованным сторонам", — цитирует Пошивайло "Укринформ".

Несмотря на это, отметил он, формирование сборника остается приоритетом, и коллекция приумножается.

"Мы имеем около двух тысяч экспонатов. Но собирать их очень сложно, поскольку есть много желающих передать свои коллекции, но поскольку у нас проблема с хранением, то много людей согласны это сделать, когда уже будет музей и соответствующие условия", — сказал генлиректор.

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Он также добавил, что учет коллекции осуществляется. "Уже более 500 экспонатов учтено и оцифорвано. Она будет представлена на веб-сайте, где уже представлено несколько предметов с историями", — проинформировал Пошивайло.

В то же время он напомнил, что 12 сентября Киевсовет выделил под Мемориальный комплекс спорный участок на Аллее Героев Небесной сотни, сейчас объявлен конкурс на организатора и подрядчика проведения международного конкурса на проект по строительству мемориально-музейного комплекса.