Кириленко прокомментировал уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. За уничтожение граффити, которые были нанесены на фасад во время Евромайдана, грозит уголовная ответственность, так как они входили в экспозицию Музея Революции Достоинства.

О соответствующем факте сообщил бывший глава Министерства культуры Украины, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, написав об этом на своей странице в микроблоге Twitter.

Знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану. За знищення експонатів Музейного Фонду передбачено кримінальну відповідальність 1/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 сентября 2017 г.

​"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", — сказано в сообщении Кириленко.

Кроме того, экс-министр культуры подчеркнул, что весь центр столицы — мемориал Революции.

"Об этике дела и не говорю: весь центр Киева — охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ", — добавил глава ведомства.

В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.