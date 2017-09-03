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    Киев

    Кириленко прокомментировал уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве

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    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана" (6)

    (обновлено: )527112
    Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко отметил, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.
    В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского
    Фото со страницы C14 news в Facebook

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. За уничтожение граффити, которые были нанесены на фасад во время Евромайдана, грозит уголовная ответственность, так как они входили в экспозицию Музея Революции Достоинства.

    О соответствующем факте сообщил бывший глава Министерства культуры Украины, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, написав об этом на своей странице в микроблоге Twitter.

    ​"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", — сказано в сообщении Кириленко.

    В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского
    Фото со страницы C14 news в Facebook
    Здесь был Майдан: как в Киеве громили магазин за стертые граффити

    Кроме того, экс-министр культуры подчеркнул, что весь центр столицы — мемориал Революции.

    "Об этике дела и не говорю: весь центр Киева — охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ", — добавил глава ведомства.

    В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

    Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.

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