В Киеве разгромили магазин за стертые граффити времен Евромайдана

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского, где были стерты граффити времен Евромайдана. Фото погрома на своей странице в Twitter опубликовал фотограф Владислав Содель.

Собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек забросали магазин подручными средствами и начали жечь у входа в магазин шины. На фасаде магазина на месте стертых граффити молодые люди оставили надпись "здесь был Майдан".

@sodel_vlad В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского

Как передает корреспондент "112 Украина" с места событий, к магазину "Эмпориум" уже подтянулись правоохранители и пытаются стабилизировать ситуацию на месте инцидента.

"Пришли правоохранители, начали охранять здание магазина. Молодые люди поджигали шины, напряженность на месте инцидента снизилась, однако протестующие не расходятся. Разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. Молодые люди, представляющие разные организации, утверждают, что стертые граффити является неуважением к Майдану", — рассказала корреспондент.

В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.