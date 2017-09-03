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    Киев

    В Киеве разгромили магазин за стертые граффити времен Евромайдана

    (обновлено: )1135527
    Как сообщают очевидцы, активисты забросали магазин подручными средствами и начали жечь у входа шины. Разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской.
    В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского
    @sodel_vlad

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского, где были стерты граффити времен Евромайдана. Фото погрома на своей странице в Twitter опубликовал фотограф Владислав Содель.

    Собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек забросали магазин подручными средствами и начали жечь у входа в магазин шины. На фасаде магазина на месте стертых граффити молодые люди оставили надпись "здесь был Майдан".

    @sodel_vlad
    В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского

    Как передает корреспондент "112 Украина" с места событий, к магазину "Эмпориум" уже подтянулись правоохранители и пытаются стабилизировать ситуацию на месте инцидента.

    "Пришли правоохранители, начали охранять здание магазина. Молодые люди поджигали шины, напряженность на месте инцидента снизилась, однако протестующие не расходятся. Разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. Молодые люди, представляющие разные организации, утверждают, что стертые граффити является неуважением к Майдану", — рассказала корреспондент.

    В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

    Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.

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