наверх
27.08.201710:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Граффити и кровь. В Днепре прошел марш активистов с файерами

    (обновлено: )24602
    Активисты организации "С14" провели марш в поддержку здорового образа жизни, в ходе которого разрисовали один из ларьков. Также одному из участников от пиротехники повредило палец.
    1 / 2
    Марш с файерами в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Активисты движения "С14" провели марш с файерами в Днепре в поддержку здорового образа жизни, сообщают местные СМИ.

    По словам заместителя главы "С14" Богдана Визиря, активисты проверили шесть ларьков, в которых подростку из организации продавали спиртное, даже не поинтересовавшись возрастом.

    informator.dp.ua
    Марш с файерами в Днепре

    "Колонна прошла по проспекту Мира и остановилась около местного ларька. По словам участников акции, здесь они видели, как несовершеннолетнему продали спиртное. После активных переговоров между полицейскими и группой активистов на место прибыл следователь и составил протокол об изъятии проданных алкогольных напитков. Патрульные отметили, что во время акции активисты разрисовывали стены ларька, а также срывали постеры, что квалифицируется как хулиганские действия", — пишет "Информатор".

    Сообщается, что одному из активистов во время зажигания пиротехники повредило палец.

    informator.dp.ua
    Марш с файерами в Днепре

    Напомним, в минувшем месяце протестующие жгли файеры под Верховной Радой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинцы празднуют День Независимости
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Ураган "Харви" в США
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае