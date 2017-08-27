Граффити и кровь. В Днепре прошел марш активистов с файерами

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Активисты движения "С14" провели марш с файерами в Днепре в поддержку здорового образа жизни, сообщают местные СМИ.

По словам заместителя главы "С14" Богдана Визиря, активисты проверили шесть ларьков, в которых подростку из организации продавали спиртное, даже не поинтересовавшись возрастом.

informator.dp.ua Марш с файерами в Днепре

"Колонна прошла по проспекту Мира и остановилась около местного ларька. По словам участников акции, здесь они видели, как несовершеннолетнему продали спиртное. После активных переговоров между полицейскими и группой активистов на место прибыл следователь и составил протокол об изъятии проданных алкогольных напитков. Патрульные отметили, что во время акции активисты разрисовывали стены ларька, а также срывали постеры, что квалифицируется как хулиганские действия", — пишет "Информатор".

Сообщается, что одному из активистов во время зажигания пиротехники повредило палец.

informator.dp.ua Марш с файерами в Днепре

Напомним, в минувшем месяце протестующие жгли файеры под Верховной Радой.