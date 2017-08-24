В Одессе разбили бюст маршала Жукова

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В Одессе опрокинули и разбили бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Facebook Sergiy Sternenko Поваленный в Одессе бюст Георгия Жукова

"Неизвестные патриоты в Одессе прекрасно отпраздновали День Независимости. Детали позже. С праздником!" — написал на своей странице в Facebook одесский активисты, бывший лидер местной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

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Позже он сообщил, что на место происшествия прибыл патруль полиции. Как утверждает Стерненко, правоохранители приняли решение забрать поваленный бюст, поместив его в багажник служебного авто (см. на фото ниже).

Facebook Sergiy Sternenko Поваленный в Одессе бюст Георгия Жукова

Отметим, что бюст Жукову, который установлен в одноименном сквере в Киевском районе города, валят уже не первый раз.

Кроме того, ранее в Одессе облили красной барельеф Жукову, сняли мемориальную доску, а также демонтировали памятный камень.