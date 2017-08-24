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    Общество

    В Одессе разбили бюст маршала Жукова

    (обновлено: )13812
    Бюст советскому маршалу в Одессе и ранее подвергался нападениям. По словам местного активиста Сергея Стерненко, нынешняя акция приурочена 26-ой годовщине независимости Украины.
    Сваленный в Одессе бюст Георгия Жукова
    Facebook Sergiy Sternenko

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В Одессе опрокинули и разбили бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову. 

    Facebook Sergiy Sternenko
    Поваленный в Одессе бюст Георгия Жукова

    "Неизвестные патриоты в Одессе прекрасно отпраздновали День Независимости. Детали позже. С праздником!" — написал на своей странице в Facebook одесский активисты, бывший лидер местной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко. 

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    Позже он сообщил, что на место происшествия прибыл патруль полиции. Как утверждает Стерненко, правоохранители приняли решение забрать поваленный бюст, поместив его в багажник служебного авто (см. на фото ниже).

    Facebook Sergiy Sternenko
    Поваленный в Одессе бюст Георгия Жукова
     Отметим, что бюст Жукову, который установлен в одноименном сквере в Киевском районе города, валят уже не первый раз. 

    Кроме того, ранее в Одессе облили красной барельеф Жукову, сняли мемориальную доску, а также демонтировали памятный камень

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