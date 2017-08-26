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    "Марш за свободный интернет" в Москве собрал около 1 тысячи человек - МВД

    (обновлено: )85
    Сообщается, что в "Марше за свободный интернет" приняли участие около 1000 человек, что в десять раз меньше количества участников, заявленных организаторами.
    Марш За свободный интернет в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Полиция насчитала на "Марше за свободный интернет" в Москве около 1 тысячи участников — в десять раз меньше заявленного организаторами числа, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

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    "На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями г. Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1000 человек, что в десять раз меньше количества участников, заявленных организаторами", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".

    Ранее сообщалось, что уникальное достижение по самой массовой открытой тренировке по боксу установлено на Красной площади в Москве — участие в уроке приняли три тысячи спортсменов, данный показатель зафиксирован официальными представителями организации "Мировые рекорды Гиннесcа".

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