"Марш за свободный интернет" в Москве собрал около 1 тысячи человек - МВД

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Полиция насчитала на "Марше за свободный интернет" в Москве около 1 тысячи участников — в десять раз меньше заявленного организаторами числа, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями г. Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1000 человек, что в десять раз меньше количества участников, заявленных организаторами", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".

Ранее сообщалось, что уникальное достижение по самой массовой открытой тренировке по боксу установлено на Красной площади в Москве — участие в уроке приняли три тысячи спортсменов, данный показатель зафиксирован официальными представителями организации "Мировые рекорды Гиннесcа".