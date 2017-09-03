В Киеве с фасада магазина на Грушевского стерли граффити времен Евромайдана

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Высоцкая.

Журналистка настояла на том, чтобы изображения на стене магазина были восстановлены. После Революции Достоинства в течение 3,5 лет они оставались нетронутыми.

Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана

Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана

Как передает корреспондент "112 Украина" с места события, магазин, где были нарисованы граффити, на данный момент закрыт, а его владельцы не отвечают на звонки. Отмечается, что скандал вокруг изображений времен Майдана на фасаде здания разгорелся еще несколько дней назад.

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"Владелец магазина в комментарии в социальных сетях заявил, что это типичный стрит-арт, и сказал, чтобы его убрали коммунальщики. В свою очередь, Институт национальной памяти назвал это преступлением, поскольку стертые изображения являются исторической памяткой, что утверждено указом Минкульта. Тому, кто их стер, угрожает до трех лет лишения свободы или штраф в размере 2350 грн", — рассказала корреспондент.

Ответственность за смерть более 100 человек во время массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.