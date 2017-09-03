наверх
03.09.201716:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве с фасада магазина на Грушевского стерли граффити времен Евромайдана

    (обновлено: )15821
    Как сообщают журналисты, магазин, где были нарисованы граффити, на данный момент закрыт, а его владельцы не отвечают на звонки. Скандала вокруг инцидента разгорелся еще несколько дней назад.
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Высоцкая.

    Журналистка настояла на том, чтобы изображения на стене магазина были восстановлены. После Революции Достоинства в течение 3,5 лет они оставались нетронутыми.

    Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана

    Как передает корреспондент "112 Украина" с места события, магазин, где были нарисованы граффити, на данный момент закрыт, а его владельцы не отвечают на звонки. Отмечается, что скандал вокруг изображений времен Майдана на фасаде здания разгорелся еще несколько дней назад.

    Читайте также: Герои Евромайдана тогда и сейчас

    "Владелец магазина в комментарии в социальных сетях заявил, что это типичный стрит-арт, и сказал, чтобы его убрали коммунальщики. В свою очередь, Институт национальной памяти назвал это преступлением, поскольку стертые изображения являются исторической памяткой, что утверждено указом Минкульта. Тому, кто их стер, угрожает до трех лет лишения свободы или штраф в размере 2350 грн", — рассказала корреспондент.

    Ответственность за смерть более 100 человек во время массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Флаг Японии
    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии