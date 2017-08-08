Граффити с битами. В сеть попали фото разрисованного поезда в Киеве

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Пресс-служба "Юго-Западной железной дороги" выложила несколько фотографий электрички, "пострадавшей" в результате налета более 50 человек. Кадры появились на странице ЮЗЖД в Facebook.

Ранее пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что более полусотни человек в масках разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка (Полтавская область) — Киев, инцидент произошел в понедельник в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы. Неизвестные использовали стоп-кран, некоторые из них были вооружены битами.

ЮЗЖД/Facebook Нападение и раскраска электрички в Киеве

Сообщалось, что мужчины угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также они не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда.

По прибытии электропоезда на станцию ​​Борщаговка-Техническая приехали сотрудники полиции и составили соответствующий акт.

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Поезд был задержан на 25 минут. Предварительный ущерб составил 150 тысяч гривен, на перекраску уйдет около двух недель, добавили в "Укрзализныце".