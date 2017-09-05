Вятрович заявил о создании в Киеве музея Майдана

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Киеве состоялась передача земельного участка под строительство музея Майдана на Аллее Героев Небесной Сотни, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"На самом деле, много сделано в запуске самого музея Майдана. Одно из ключевых решений, которое принято — это передача земельного участка под строительство этого музея. И он будет находиться на Аллее Героев Небесной Сотни. Именно на этом месте", — сообщил он в эфире "5 канала".

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Ранее сообщалось о том, что премия Леха Валенсы, присужденная представителям Революции достоинства, будет направлена в Фонд сбора средств на музей Майдана. Размер премии составляет 100 тысяч долларов США.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, с фасада магазина мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева исчезли знаменитые граффити "Иконы революции", созданные во времена Евромайдана. Стрит-арт художник Sociopath в феврале 2014 года во время расстрела Майдана изобразил портреты и цитаты классиков украинской литературы Леси Украинки, Ивана Франка и Тараса Шевченко.

В ответ на смытые граффити к магазину приехала группа активистов: разбили витрины, подожгли шины, разрисовали стены и окна, забросали яйцами. А вместо стертых граффити на стене оставили надпись: "Ніколи так більше не роби".

Активисты назвали себя "Самообороной Майдана". К месту событий приехали представители "Национального корпуса" и представитель "Правого сектора" Артем Скоропадский. Не обошлось без стычек между активистами и полицией. Спустя несколько часов после погрома владелец "Эмпориума" Игорь Доценко заявил о закрытии магазина.