Хроника 3 сентября: массовые погромы в Одессе, скандал с граффити Евромайдана

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 3 сентября, в Одессе вспыхнули стычки протестующих с полицией на месте скандальной застройки возле "дома-стены" в Воронцовском переулке. Помимо этого в Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Киеве разгромили магазин за стертые граффити времен Евромайдана

В Киеве разгромили магазин на ул. Грушевского, где были стерты граффити времен Евромайдана. Собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек забросали магазин подручными средствами и начали жечь у входа в магазин шины. Автор уничтоженных "Икон Революции" высказался против их восстановления группой художников и хочет сделать это лично.

В Одессе с потасовкой громили скандальную стройку

Напомним, днем в воскресенье, 3 сентября, в Одессе произошли столкновения между протестующими и полицией возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке. Конфликт произошел из-за строительства особняка возле памятника архитектуры. "Ни одного задержанного не было. Правоохранители обеспечивали публичный порядок. Есть двое пострадавших: один полицейский и один активист. На них упал кирпич", – сообщили в полиции города.

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Саакашвили отказался пересекать границу Украины вместе с оппозиционером из РФ

Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой заявил, что экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили "поблагодарил за желание помочь, но решил прорываться в Украину с гражданами Украины, депутатами и обычными гражданами", написал российский оппозиционер в соцсетях. Ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".

У ВСУ появились патрульные кабаны

В одной из частей Вооруженных сил Украины в Донбассе появились кабаны, которые ходят в дозор вместе с военными. Солдаты подобрали поросят, оставшихся после обстрела без матери, и дали им клички Тимон и Пумба. Выросших животных кормят армейским пайком и используют вместо собак: при приближении посторонних они начинают громко хрюкать.

РФ обвинила США в захвате своих дипучреждений

Министерство иностранных дел РФ расценивает захват зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне как откровенно враждебный акт и грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, говорится в распространенном в воскресенье заявлении дипведомства РФ. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ.

В Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров к северу от одноименного города. Ранее агентство Рейтер сообщало, что общая площадь лесных пожаров к северу от американского Лос-Анджелеса достигла 3,5 тысячи гектаров. Власти эвакуировали жильцов 700 домов.

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В США на стройплощадке обнаружили кости динозавра

На строительной площадке в пригороде Денвера обнаружили кости взрослого трицератопса. Возраст находки составил около 66 миллионов лет. Палеонтологи обнаружили рога, череп и плечевые кости динозавра. Кости травоядного динозавра нашли в рыхлом слое песка на одной из улиц города Торнтон — пригорода столицы штата Колорадо, Денвера, сообщает Washington Post. Исследователи полагают, что в земле может быть скрыт полный скелет трицератопса.

В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя, который установлен Указом Президента от 5 октября 1998 года с целью отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества.