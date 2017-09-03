Уничтожение граффити времен Евромайдана: прокуратура открыла производство

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Революции достоинства на фасаде магазина "Эмпориум" на улице Грушевского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Пост Юрий Луценко в facebook

Луценко отметил, что уничтожение изображений украинских писателей несет за собой уголовную ответственность, поскольку граффити являются объектом культурного наследия.

"Как известно, приказом Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовную ответственность по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры)", — написал Луценко.

Он добавил, что бизнес владельца магазина "Эмпориум" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы.

В воскресенье, 3 сентября, протестную акцию у магазина анонсировали в националистической организации "С14".

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.