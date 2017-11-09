Украина: осквернение Вечного огня и "подлая тишина"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Мемориал "Вечный огонь" в киевском парке Славы неизвестные вандалы залили цементом в ночь с понедельника на вторник — и это сообщение в новостных лентах промелькнуло, не вызвало бури общественного негодования на Украине. Разве что повозмущались в соцсетях…

Утром 7 ноября на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь в парке Славы залит цементом. Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер. Открыто уголовное производство.

Никакого "освобождения"?

Инцидент произошел после официальных мероприятий по случаю Дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Впрочем, с формулировками путаница. Теперь это день "изгнания нацистских оккупантов". И касается это не только памятной даты в Киеве (6 ноября), но и Дня освобождения всей Украины (28 октября). Никакого "освобождения"!

С соответствующим предложением ранее выступил Украинский институт нацпамяти, где считают, что "после 28 октября 1944 года Украина не стала свободной державой, поэтому термин "освобождение" не является исторически корректным".

Сами мероприятия в столице Украины по случаю "дня изгнания" произвели двойственное впечатление: городские власти сумели так отметить праздник, чтобы ни разу не было повода вспомнить о том, кто же, собственно, нацистов из Киева изгнал.

"Киевляне 6 ноября 1943-го года освободили себя сами?", — задала в связи с этим риторический вопрос в своем блоге писатель и публицист, исследовательница украинского национализма Мирослава Бердник.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила, что "о дне освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков не вспомнил никто из руководства Украины".

"Ни цветов, ни речей… Подлая тишина", — написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, "власть всеми силами пытается стереть в памяти людей подвиг освобождения Киева".

"Не получится. Мы помним. И детям своим передадим священную память о героизме их прадедов. И эта цепочка благодарности не прервется", — заявила Лукаш.

"Установить личности преступников"

На осквернение мемориала отреагировали киевские власти и некоторые (только некоторые!) политические силы.

В КГГА выразили надежду на то, что полиция найдет виновных.

"Подобные акты вандализма — позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые будут нужны, будут способствовать этому. А записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", — заявил заместитель председателя киевской администрации Алексей Резников, слова которого приводятся на сайте городской администрации.

Но все понимают, что особенных усилий в деле поиска осквернителей никто прилагать не будет.

"Нет ни малейших сомнений, что, как и в предыдущих бесчисленных случаях надругательства над могилами и памятниками героям советской эпохи, виновные найдены и наказаны не будут. Таковы реалии современной Украины, в которой господствует профашистский режим", — говорится в сообщении пресс-службы запрещенной Компартии Украины.

А лидер этой политсилы Петр Симоненко в интервью британской газете Morning Star отметил, что "практически каждый день в том или ином населенном пункте оскверняются памятники советским воинам", приведя многочисленные примеры.

"Ответственность несёт власть"

А если "личности преступников" и будут установлены, то вряд ли их серьезно накажут. Да и дело не столько в "личностях", сколько в самой политике Киева, считают в "Оппозиционном блоке".

"То, что вандалы залили цементом Вечный огонь в День освобождения Киева, не случайно, ответственность за это несёт власть. Действия вандалов — следствие политики уничтожения памяти о героическом прошлом нашего народа, которую ведет нынешняя власть. Переименование проспекта, названного в честь освободителя столицы — генерала Ватутина, попытки переименования проспекта Победы ведут к становлению неонацизма", — говорится в заявлении партии.

В "Оппозиционном блоке" также потребовали "восстановить почетный караул у Могилы Неизвестного солдата в столичном парке Славы".

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"Киевлян давным-давно не осталось"

Ничего удивительного в очередном акте вандализма в отношении мемориала нет, считает политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, проводимая нынешней украинской властью политика в сфере исторической памяти делает такие инциденты неизбежными: "всегда найдутся либо идиоты, либо провокаторы, которые в рамках мейнстрима, идущего с Печерских холмов, устроят какую-нибудь гадость…".

Не удивляет эксперта и отсутствие какой-либо заметной реакции со стороны жителей столицы Украины.

"Собственно говоря, киевлян давным-давно не осталось. Что говорить: село победило город, со всеми вытекающими отсюда последствиями", — сказал Золотарев, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Отметим, в рамках процесса декоммунизации на Украине выведен из официального употребления термин "Великая Отечественная война", речь идет только об участии украинцев во Второй мировой войне. Бандера и Шухевич объявлены героями, в планах печально известного Украинского института нацпамяти отмена празднования Дня Победы 9 мая.