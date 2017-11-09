наверх
09.11.201709:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Украина: осквернение Вечного огня и "подлая тишина"

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (217)

    (обновлено: )115986
    В Украине многие уверены: как и в предыдущих многочисленных случаях надругательства над могилами и памятниками героям советской эпохи, виновные в осквернении Вечного огня в Киеве наказаны не будут.
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Мемориал "Вечный огонь" в киевском парке Славы неизвестные вандалы залили цементом в ночь с понедельника на вторник — и это сообщение в новостных лентах промелькнуло, не вызвало бури общественного негодования на Украине. Разве что повозмущались в соцсетях

    Возложение цветов на Аллее Славы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День освобождения Киева: ветераны готовы отстоять имя генерала Ватутина

    Утром 7 ноября на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь в парке Славы залит цементом. Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер. Открыто уголовное производство.

    Никакого "освобождения"?

    Инцидент произошел после официальных мероприятий по случаю Дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Впрочем, с формулировками путаница. Теперь это день "изгнания нацистских оккупантов". И касается это не только памятной даты в Киеве (6 ноября), но и Дня освобождения всей Украины (28 октября). Никакого "освобождения"!

    С соответствующим предложением ранее выступил Украинский институт нацпамяти, где считают, что "после 28 октября 1944 года Украина не стала свободной державой, поэтому термин "освобождение" не является исторически корректным".

    Сами мероприятия в столице Украины по случаю "дня изгнания" произвели двойственное впечатление: городские  власти сумели так отметить праздник, чтобы ни разу не было повода вспомнить о том, кто же, собственно, нацистов из Киева изгнал.

    "Киевляне 6 ноября 1943-го года освободили себя сами?", — задала в связи с этим риторический вопрос в своем блоге писатель и публицист, исследовательница украинского национализма Мирослава Бердник.

    Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила, что "о дне освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков не вспомнил никто из руководства Украины".

    "Ни цветов, ни речей… Подлая тишина", — написала она на своей странице в Facebook.

    По ее словам, "власть всеми силами пытается стереть в памяти людей подвиг освобождения Киева".

    "Не получится. Мы помним. И детям своим передадим священную память о героизме их прадедов. И эта цепочка благодарности не прервется", — заявила Лукаш.

    "Установить личности преступников"

    На осквернение мемориала отреагировали киевские власти и некоторые (только некоторые!) политические силы.

    Возложение цветов на Аллее Славы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День освобождения Киева от фашистов. На Аллее Славы возложили цветы

    В КГГА выразили надежду на то, что полиция найдет виновных.

    "Подобные акты вандализма — позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые будут нужны, будут способствовать этому. А записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", — заявил заместитель председателя киевской администрации Алексей Резников, слова которого приводятся на сайте городской администрации.

    Но все понимают, что особенных усилий в деле поиска осквернителей никто прилагать не будет.

    "Нет ни малейших сомнений, что, как и в предыдущих бесчисленных случаях надругательства над могилами и памятниками героям советской эпохи, виновные найдены и наказаны не будут. Таковы реалии современной Украины, в которой господствует профашистский режим", — говорится в сообщении пресс-службы запрещенной Компартии Украины.

    А лидер этой политсилы Петр Симоненко в интервью британской газете Morning Star отметил, что "практически каждый день в том или ином населенном пункте оскверняются памятники советским воинам", приведя многочисленные примеры.

    "Ответственность несёт власть"

    А если "личности преступников" и будут установлены, то вряд ли их серьезно накажут. Да и дело не столько в "личностях", сколько в самой политике Киева, считают в "Оппозиционном блоке".

    "То, что вандалы залили цементом Вечный огонь в День освобождения Киева, не случайно, ответственность за это несёт власть. Действия вандалов — следствие политики уничтожения памяти о героическом прошлом нашего народа, которую ведет нынешняя власть. Переименование проспекта, названного в честь освободителя столицы — генерала Ватутина, попытки переименования проспекта Победы ведут к становлению неонацизма", — говорится в заявлении партии.

    В "Оппозиционном блоке" также потребовали "восстановить почетный караул у Могилы Неизвестного солдата в столичном парке Славы".

    Читайте также: Ткачев: день освобождения от нацистов — уже сюрреализм

    "Киевлян давным-давно не осталось"

    Ничего удивительного в очередном акте вандализма в отношении мемориала нет, считает политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. 

    По его словам, проводимая нынешней украинской властью политика в сфере исторической памяти делает такие инциденты неизбежными: "всегда найдутся либо идиоты, либо провокаторы, которые в рамках мейнстрима, идущего с Печерских холмов, устроят какую-нибудь гадость…".

    Не удивляет эксперта и отсутствие какой-либо заметной реакции со стороны жителей столицы Украины.

    "Собственно говоря, киевлян давным-давно не осталось. Что говорить: село победило город, со всеми вытекающими отсюда последствиями", — сказал Золотарев, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

    Отметим, в рамках процесса декоммунизации на Украине выведен из официального употребления термин "Великая Отечественная война", речь идет только об участии украинцев во Второй мировой войне. Бандера и Шухевич объявлены героями, в планах печально известного Украинского института нацпамяти отмена празднования Дня Победы 9 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова