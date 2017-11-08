"Это памятник не режиму". Соцсети возмущены "акцией" с Вечным огнем

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Когда вершится история, больше всего достается памятникам. В ночь на вторник, 7 ноября, в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в столичном парке Славы. На месте происшествия было обнаружено восемь ведер с цементом.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, трое украинских граждан уже задержаны по подозрению в организации этого акта вандализма.

"На счету задержанных граната, брошенная в День независимости на ул. Грушевского, а также граната, брошенная в памятник воинам АТО в одном из спальных районов Киева. Этой же группой был совершен ряд терактов, направленных на то, чтобы поссорить Украину с дружественными странами: осквернение могилы ребе Нахмана, бросок гранаты в граждан государства Израиль, приехавших в Умань, взрывного устройства — на территорию польского консульства в Луцке, гранаты — на территорию посольства США в Киеве", — рассказал Геращенко.

А что же думают по этому поводу украинцы и что пишут в соцсетях?

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook