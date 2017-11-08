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    "Это памятник не режиму". Соцсети возмущены "акцией" с Вечным огнем

    (обновлено: )154
    Такого в Украине еще не было: в Киеве залили цементом Вечный огонь. Подозреваемых, говорят, уже задержали, на их счету "немало грязных делишек, направленных на то, чтобы поссорить Украину с дружественными странами". Что пишут об этом в соцсетях?
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Когда вершится история, больше всего достается памятникам. В ночь на вторник, 7 ноября, в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в столичном парке Славы. На месте происшествия было обнаружено восемь ведер с цементом.

    По словам советника главы МВД Антона Геращенко, трое украинских граждан уже задержаны по подозрению в организации этого акта вандализма.

    "На счету задержанных граната, брошенная в День независимости на ул. Грушевского, а также граната, брошенная в памятник воинам АТО в одном из спальных районов Киева. Этой же группой был совершен ряд терактов, направленных на то, чтобы поссорить Украину с дружественными странами: осквернение могилы ребе Нахмана, бросок гранаты в граждан государства Израиль, приехавших в Умань, взрывного устройства — на территорию польского консульства в Луцке, гранаты — на территорию посольства США в Киеве", — рассказал Геращенко.

    А что же думают по этому поводу украинцы и что пишут в соцсетях?

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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