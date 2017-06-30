Луценко обещает до конца года закончить следствие по расстрелам на Майдане

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Следствие по массовым расстрелам на Майдане будет завершено до конца этого года, спрогнозировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Команда прокуроров и следователей сообщает мне о готовности в четвертом квартале этого года закончить следствие по делу расстрелов на Майдане. Трагические страницы 18, 19, 20, 21-го сейчас находят свою юридическую оценку в доработанном подозрении. Это уже сделано. И следующие шаги — в окончаниях экспертиз и предъявлении обвинительного акта. До четвертого квартала мы сделаем и это, возможно, самое важное для восстановления справедливости в нашей стране решение", — сказал Луценко в интервью Радио Свобода.

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В феврале 2016 года суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством в отношении Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела в отношении пяти бывших "беркутовцев". Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" не признают свою вину ни по одному из пунктов. Ч

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

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По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2 500 человек, 104 из них погибли. В дальнейшем погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней. По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюк заявил, что главный военный прокурор Анатолий Матиос не заинтересован в расследовании преступлений на Майдане.

Кроме того, внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что при генпрокуроре Юрии Луценко не стоит ждать завершения расследования уголовных дел о гибели людей во время массовых акций протеста в Киеве в 2014 году. По ее словам, Луценко, который был одним из лидеров лагеря протестующих на Майдане, в пик противостояния призвал активистов продержаться еще день, пообещав, "что до утра на площади будет полно оружия".