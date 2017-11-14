Безвиз им в помощь. Украинки покоряют Запад интимом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Безвиз упростил работу для иностранных сутенеров, которые охотятся за украинками, прославившимися на весь мир своей привлекательной внешностью, терпеливостью и неприхотливостью. С учетом экономического состояния в стране, минимальной зарплаты в 120 долларов, постоянному росту коммуналки и цен на продукты питания и одежду, многие дамы легко соглашаются на заграничные гастроли. Сегодня спрос рождает предложения.

За длинным долларом

На днях в аэропорту "Борисполь" полиция задержала 32-летнего гражданина Азербайджана, который отправлял в Дубаи (ОАЭ) четырех украинских девушек от 20 до 25 лет. И силовики уверяют, что он в течение 3-х лет занимался вербовкой украинок для работы в борделях Турции и ОАЭ. За границей у них отбирались документы и их заставляли отрабатывать потраченные на оформление документов 300-400 долларов и все время втягивали их в долговую зависимость.

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Но, правоохранители забыли, что с введением безвизового режима процедура получения документа вообще обходится копейки, остаются только затраты на билет в один конец, которые жрицы любви легко отрабатывают за месяц. Да и принудительно за границу девушек уже не перевозят — все только на добровольных началах. Работать заставляют, так же, как это бы делал в Украине любой работодатель, решивший получить прибыль.

На выходных в Одесском аэропорту правоохранители не дали вылететь в Турцию двум девушкам 20 и 23 лет. В полиции были уверены, что танцовщицы из Николаевской области летят на заработки интимного характера.

По данным полиции, организатор канала 34-летний житель Николаева, учитель хореографии в деткой школе танца. В свободное от занятий время он вербовал студенток из малообеспеченных семей для работы в одном из ночных клубов Турции. Ему помогали два приятеля, один одессит занимался быстрым оформлением документов, в том числе и сертификатом о получении профессиональных навыков в зарегистрированной в Одессе школе танца.

В полиции уверяют, что еще не начав работать, девушки уже имели долги перед николаевским работодателем за быстрое оформление дорогостоящего пакета документов.

"Обещали танцовщицам 350-400 долларов США за ночь, а по прибытию получалось только 40. Бывали случаи, когда девушке неожиданно сообщали, что она не годится для танцев и может только "разводить" клиентов на выпивку, а это — всего 10 долларов. Так девушки попадали в долгосрочную финансовую кабалу и соглашались заниматься проституцией, чтобы вернуться домой. А николаевский посредник в две недели получал от турецких партнеров по 200 долларов за работу каждой девушки", — сообщают в полиции.

Хореографу вменяют ст.149 УК "Торговля людьми", он же уверяет, что помогал трудоустраиваться девушкам в ночной клуб танцовщицами, а чем они потом занимались и занимались ли, это не его проблема.

В бордель по желанию

По сути, каждая из украинок которая едет на заработки за границу, сегодня легко может рассчитать риски. Сегодня вербовщики не скрывают, чем придется заниматься. И, как правило, не путают выступления с проституцией. Хотя, одно другому не помеха, но только по желанию.

"Когда в Киеве набирали группу танцовщиц и певиц для работы в одном пятизвездочном отеле в ОАЭ было страшно. Мы с девочками очень боялись, что у нас там заберут документы и отправят на панель, несмотря на то, что мы все профессиональные певицы и танцовщицы. Готовились к поездке несколько месяцев, пока оформляли загранпаспорта, у кого не было, разучивали репертуар от "Калинки-малинки", песни на арабском, танцы, шили костюмы. Да, потратились, сами за все платили, но нам обещали минимум 2000 долларов месяц, плюс полный пансион. В Абу-Даби нас ждал один из лучших отелей. Наш основной заработок состоял в том, что мы со сцены, во время выступления, строили глазки мужикам в "простынях", а они понравившейся покупали в баре и дарили шампанское, виски, ликеры, а спиртное там очень дорогое. В общем, дополнительно занимались консумацией. Но в этом мы были заинтересованы, это был наш дополнительный заработок — 10-50 долларов за вечер", — рассказывает РИА Новости Украина артистка эстрады Ксения.

Некоторые девочки заводили романы с местными, ведь контракт минимум был на год. Мужики там не жадные и денежные, дарили золото, меха, парфюмы даже без интима, признается Ксения.

"В том же отеле работали и проститутки со всего бывшего СССР. Они за свое место держались зубами и когтями. Клиенты, преимущественно местные жители, помимо отплаты за времяпровождение не скупились на подарки. При этом, как девочки рассказывали, им хватало и на жизнь и домой отослать детям и родителям. В ОАО очень строгие законы, там против воли кого-то сложно удержать. Полиция приглядывается к иностранцам, особенно женщинам. Когда мы ходили на шопинг в местные торговые центры, нас сопровождал охранник из отеля, который мог подтвердить, что мы работаем официально. Да и чтобы продлить визу, мы группой вылетали в соседние страны по своим паспортам, которые хранили в сейфе отеля", — подчеркивает Ксения.

По сути, худрука их группы, который нашел отель, привез их и с ними находился, тоже можно было легко привлекать за торговлю людьми, считает Ксения. И это при том, что проституцией их никто не заставлял заниматься, они работали только на сцене.

Но у правоохранителей свои взгляды на подобные истории. При том, что наши девушки и женщины сегодня бегут за границу с большой радостью и хватаются за любую работу, в том числе и проституция.

Одна сельская учительница, мать одиночка с двумя детьми, зарабатывая в месяц 1800 гривен, еле сводила концы с концами. И, как только подвернулась возможность, оставила детей на соседку, а сама улетела на заработки в ОАЭ. И не скрывает от знакомых, что зарабатывает проституцией. Теперь она высылает на детей 200 долларов (около 5 тысяч гривен) в месяц и подарки. И собирается, заработав, вернуться и начать новую жизнь, переехать в город.

Сельская учительница благодарна посреднику, помогавшему ей отправиться в ОАЭ, но при этом, если бы полиция узнала об этом человеке, его бы легко привлекли к уголовной ответственности за торговлю людьми. В этом парадокс нашей правоохранительной системы. А безвиз, полученный Украиной, в том числе и с ОАЭ, открывает границы и для украинских путан. Впрочем, посредники без работы тоже не останутся, ведь в незнакомой стране надо знать, в каком борделе есть свободные места.