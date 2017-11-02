наверх
02.11.201712:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Из Николаева. В школе доброе, разумное, вечное и... проститутки

    (обновлено: )7901
    В николаевской школе старшеклассницам раздавали брошюры с правилами поведения для работниц секс-индустрии. Среди советов, как "сохранить жизнь и не только", если твое призвание проституция, - как брать оплату и какие места для "обслуживания" лучше выбирать.
    В школе Николаева раздавали правила поведения для работниц секс-индустрии
    svidok.info

    РИА Новости Украина

    В одной из школ Николаева после лекции о проблеме СПИДа ученикам раздали брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся секс-бизнесом. Об этом изданию Свідок.info рассказала бабушка ученицы данной школы.

    Девушка в розовых туфлях
    Украинское фото
    Из полиции в бордель. Проституция затягивает в свои сети бывших силовиков

    Как оказалось, в школу пришли представители одной из общественных организаций и попросили разрешения прочитать старшеклассникам лекцию о том, как защититься от СПИДа. Естественно, администрация школы не возражала, учитывая злободневность темы. Однако позже выяснилось, что после познавательного материала ученицам раздали брошюры, которые учат, как "сохранить жизнь и не только", если ты занимаешься секс-бизнесом.

    "Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь…", — таким напутственным словом сопровождается дальнейший текст.

    svidok.info
    В школе Николаева раздавали правила поведения для работниц секс-индустрии

    Помимо общеизвестных правил о методах контрацепции в брошюре также опубликованы советы "на каждый день". Например, как брать оплату с клиентов, договариваться с "подругами" о сигналах помощи и какие места для "обслуживания" лучше выбирать.

    svidok.info
    В школе Николаева раздавали правила поведения для работниц секс-индустрии

    Смотрите также: Марш в Киеве за легализацию проституции

    Не будем останавливаться на практическом аспекте изложенной в брошюре информации, однако, очевидно, что более полезной она может быть для распространения среди определенной группы лиц где-нибудь в отделениях полиции либо СПИД-центрах, но уж точно не среди старшеклассниц.

    Vgorode.ua
    Проституция. Архивное фото

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?