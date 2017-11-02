Из Николаева. В школе доброе, разумное, вечное и... проститутки

РИА Новости Украина

В одной из школ Николаева после лекции о проблеме СПИДа ученикам раздали брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся секс-бизнесом. Об этом изданию Свідок.info рассказала бабушка ученицы данной школы.

Как оказалось, в школу пришли представители одной из общественных организаций и попросили разрешения прочитать старшеклассникам лекцию о том, как защититься от СПИДа. Естественно, администрация школы не возражала, учитывая злободневность темы. Однако позже выяснилось, что после познавательного материала ученицам раздали брошюры, которые учат, как "сохранить жизнь и не только", если ты занимаешься секс-бизнесом.

"Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь…", — таким напутственным словом сопровождается дальнейший текст.

svidok.info В школе Николаева раздавали правила поведения для работниц секс-индустрии

Помимо общеизвестных правил о методах контрацепции в брошюре также опубликованы советы "на каждый день". Например, как брать оплату с клиентов, договариваться с "подругами" о сигналах помощи и какие места для "обслуживания" лучше выбирать.

svidok.info В школе Николаева раздавали правила поведения для работниц секс-индустрии

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Не будем останавливаться на практическом аспекте изложенной в брошюре информации, однако, очевидно, что более полезной она может быть для распространения среди определенной группы лиц где-нибудь в отделениях полиции либо СПИД-центрах, но уж точно не среди старшеклассниц.