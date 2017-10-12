Куда пропадают дети Косово: рабство, замужество или на органы?

РИА Новости Украина

На днях бывший президент и премьер Албании Сали Бериша (Sali Berisha) написал на своей странице в Facebook, будто полицейский сообщил ему о случаях контрабанды детей через албанско-косовскую границу с целью дальнейшей продажи их на органы.

Албанский политик привел обращение полицейского: "Господин Бериша, я полицейский на (албанско-косовской) границе около города Кукес. Через границу нелегально перевозят детей в возрасте до 18 лет для последующей трансплантации органов. Полицейским дают взятки в размере 20 тысяч леков (около 150 евро — Ред.). На данный момент таким образом вывезено девять детей, ранее похищенных из бедных сел. Прошу опубликовать эту информацию и предпринять что-нибудь", — говорится, в частности, в обращении сотрудника органов правопорядка.

Sputnik попытался проверить опубликованную эту информацию. Албанские СМИ полностью проигнорировали это сообщение, однако пожелавшие остаться неизвестными источники в косовском муниципалитете Драгаш (на границе с Албанией, недалеко от города Кукес, который упоминал Бериша — Ред.) сообщили, что за последние несколько месяцев пропало четверо детей в возрасте от восьми до двенадцати лет — три девочки и один мальчик.

"Не знаю, связано ли это как-то с тем, что говорит господин Бериша, но если учесть, что община Драгаш окружена горами и находится на границе с Албанией и Македонией, причем границу никто не охраняет, кроме граничных камней, всё возможно. Дети пропали утром, что довольно странно. Две девочки, например, пошли в магазин — и не вернулись", — сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

Правда, по его словам, совершенно ни для кого не является тайной, что албанцы покупают юных девочек из Косово — для последующего заключения брака. Кроме того, родители из бедной общины Драгаш часто посылают детей на сельхозработы в соседнюю Албанию, где этот труд оплачивается более достойно. Источник отмечает, что его не удивит, если родители не обратились в полицию с заявлением о пропаже детей, потому что все это делается абсолютно нелегально.

"Есть специальные люди, которые договариваются по поводу работы или браков для детей из Косово. Тех, кто устраивается на работу, отвозят на грузовиках до Албании, а затем обратно. Что случилось с детьми — похищены они или проданы — это вопрос, которым должны заниматься их родители и компетентные органы. Если похищены, вряд ли кто-то из родителей пойдет в полицию, скорее всего, они попытаются найти их сами", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, бывший руководитель военной разведки Югославии Момир Стоянович напомнил, что Бериша возглавлял Албанию во время агрессии НАТО против Югославии, и в 1998 году, когда его правительство поддерживало и обучало террористов "Освободительной армии Косово".

"Берише хорошо известно, что происходило в лагерях на севере Албании, в которых находились похищенные сербы и лояльные Белграду албанцы, а также наши военные и полицейские, попавшие в плен к людям из "Освободительной армии Косово". Согласно данным, которые получала наша армия, люди там исчезали бесследно. Существуют убедительные доказательства того, что эти люди убиты, а их органы отправлены на рынки западной Европы, где на них существует большой спрос. Сейчас Бериша в плохих отношениях с актуальным премьером Албании Эди Рамой и с властями Косово, и именно поэтому он решил сообщить, что в регионе и дальше имеет место торговля органами", — убежден Стоянович.

Никто из албанских журналистов пока не смог ответить на вопрос, идет ли речь о правдивых данных или Бериша опубликовал эту информацию, преследуя какие-то политические цели. Косово-албанские журналисты, с которыми пообщался корреспондент Sputnik, отметили, что о якобы имеющих место похищениях детей ходили слухи и ранее, но они не писали об этом, "так как не было подтверждения от соответствующих органов".

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Напомним, Албания и Косово упоминались в докладе швейцарского сенатора Дика Марти, посвященном "черной трансплантологии" на Балканах. Однако описываемые Марти события относились к концу 90-х — началу 2000-х годов. Впервые о "черной трансплантологии", в которой, возможно, были замешаны косовские лидеры, например нынешний президент Хашим Тачи, написала в своей книге "Охота. Я и военные преступники" бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте.