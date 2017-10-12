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    Куда пропадают дети Косово: рабство, замужество или на органы?

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    Есть специальные люди, которые договариваются по поводу работы или браков для детей из Косово, а что случилось с детьми - похищены они или проданы - это вопрос, которым должны заниматься их родители и компетентные органы, считает эксперт.
    Здание в Косово, где были обнаружены следы черных трансплантологов
    Sputnik Сербии

    РИА Новости Украина

    На днях бывший президент и премьер Албании Сали Бериша (Sali Berisha) написал на своей странице в Facebook, будто полицейский сообщил ему о случаях контрабанды детей через албанско-косовскую границу с целью дальнейшей продажи их на органы.

    Константин Надутый
    gs.fm
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    Албанский политик привел обращение полицейского: "Господин Бериша, я полицейский на (албанско-косовской) границе около города Кукес. Через границу нелегально перевозят детей в возрасте до 18 лет для последующей трансплантации органов. Полицейским дают взятки в размере 20 тысяч леков (около 150 евро — Ред.). На данный момент таким образом вывезено девять детей, ранее похищенных из бедных сел. Прошу опубликовать эту информацию и предпринять что-нибудь", — говорится, в частности, в обращении сотрудника органов правопорядка.

    Sputnik попытался проверить опубликованную эту информацию. Албанские СМИ полностью проигнорировали это сообщение, однако пожелавшие остаться неизвестными источники в косовском муниципалитете Драгаш (на границе с Албанией, недалеко от города Кукес, который упоминал Бериша — Ред.) сообщили, что за последние несколько месяцев пропало четверо детей в возрасте от восьми до двенадцати лет — три девочки и один мальчик.

    "Не знаю, связано ли это как-то с тем, что говорит господин Бериша, но если учесть, что община Драгаш окружена горами и находится на границе с Албанией и Македонией, причем границу никто не охраняет, кроме граничных камней, всё возможно. Дети пропали утром, что довольно странно. Две девочки, например, пошли в магазин — и не вернулись", — сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

    Правда, по его словам, совершенно ни для кого не является тайной, что албанцы покупают юных девочек из Косово — для последующего заключения брака. Кроме того, родители из бедной общины Драгаш часто посылают детей на сельхозработы в соседнюю Албанию, где этот труд оплачивается более достойно. Источник отмечает, что его не удивит, если родители не обратились в полицию с заявлением о пропаже детей, потому что все это делается абсолютно нелегально.

    Египетский флаг
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
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    "Есть специальные люди, которые договариваются по поводу работы или браков для детей из Косово. Тех, кто устраивается на работу, отвозят на грузовиках до Албании, а затем обратно. Что случилось с детьми — похищены они или проданы — это вопрос, которым должны заниматься их родители и компетентные органы. Если похищены, вряд ли кто-то из родителей пойдет в полицию, скорее всего, они попытаются найти их сами", — сказал собеседник агентства.

    В свою очередь, бывший руководитель военной разведки Югославии Момир Стоянович напомнил, что Бериша возглавлял Албанию во время агрессии НАТО против Югославии, и в 1998 году, когда его правительство поддерживало и обучало террористов "Освободительной армии Косово".

    "Берише хорошо известно, что происходило в лагерях на севере Албании, в которых находились похищенные сербы и лояльные Белграду албанцы, а также наши военные и полицейские, попавшие в плен к людям из "Освободительной армии Косово". Согласно данным, которые получала наша армия, люди там исчезали бесследно. Существуют убедительные доказательства того, что эти люди убиты, а их органы отправлены на рынки западной Европы, где на них существует большой спрос. Сейчас Бериша в плохих отношениях с актуальным премьером Албании Эди Рамой и с властями Косово, и именно поэтому он решил сообщить, что в регионе и дальше имеет место торговля органами", — убежден Стоянович.

    Никто из албанских журналистов пока не смог ответить на вопрос, идет ли речь о правдивых данных или Бериша опубликовал эту информацию, преследуя какие-то политические цели. Косово-албанские журналисты, с которыми пообщался корреспондент Sputnik, отметили, что о якобы имеющих место похищениях детей ходили слухи и ранее, но они не писали об этом, "так как не было подтверждения от соответствующих органов".

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    Напомним, Албания и Косово упоминались в докладе швейцарского сенатора Дика Марти, посвященном "черной трансплантологии" на Балканах. Однако описываемые Марти события относились к концу 90-х — началу 2000-х годов. Впервые о "черной трансплантологии", в которой, возможно, были замешаны косовские лидеры, например нынешний президент Хашим Тачи, написала в своей книге "Охота. Я и военные преступники" бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте.

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