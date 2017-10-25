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    Жестко и не без огонька. Будни эскорт-агентств Днепра

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    (обновлено: )37201
    Чаще всего обращаются клиенты, которые брезгуют ходить в бордели, но иногда девушек даже просят сыграть роль невесты для мамы. При этом мужчины зарабатывают в этом бизнесе значительно больше женщин.
    Эскорт-услуги. Архивное фото
    Vgorode.ua

    РИА Новости Украина

    Предоставление интимных услуг в Украине запрещено: будь то веб-моделинг, секс по телефону или проституция. Однако, это не сильно останавливает владельцев эскорт-агентств в Днепре. Вместо спутницы на деловую встречу вам запросто могут привезти куртизанку. Vgorode пообщался с несколькими сотрудниками таких агентств, чтобы узнать, что на самом деле входит в их обязанности, пишет Екатерина Шевцова.

    Оральный секс и роль невесты для мамы

    Девушка в розовых туфлях
    Украинское фото
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    Наталья работает в эскорте уже третий год. За это время девушка даже накопила на квартиру в новостройке на "Победе". Говорит, что до этого работала продавщицей в элитном магазине одежды, но деньги не всегда были даже на проезд до работы.

    "В магазине я зарабатывала всего 3,5 тысячи гривен. Мама у меня инвалид и не работает. Жили только на мою зарплату. Зимой все деньги вообще уходили только на еду и отопление. Потом у мамы нашли сахарный диабет и понадобились деньги еще и на лекарства. Нужно было что-то менять", – вспоминает девушка.

    Тогда Наталья и наткнулась на объявление о наборе в эскорт-агентство. Обещали заплатить 50 тысяч гривен.

    "Этих денег я не увидела до сих пор. В лучшие времена я получала 20-25 тысяч и не больше. Можно, конечно, набрать себе по 4-5 заказов в день (если времени в сутках хватит), но долго так не продержишься. Физиология берет свое", — говорит девушка.

    Vgorode.ua
    Проституция. Архивное фото

    Проституция
    REUTERS
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    По словам Натальи, обычно услугами эскорт-агентств пользуются те клиенты, которые брезгуют ходить в бордели. В большинстве случаев девушек "заказывают" для секса, хотя изредка все ограничивается действительно только эскорт-услугами.

    "Однажды парень попросил изобразить его невесту для мамы. До этого я такое только в кино видела. Думала, что он шутит, но все оказалось серьезно", — рассказывает Наталья. 

    Перед "свиданием" клиент долго объяснял девушке, как ей одеться и что рассказывать о себе. Сошлись на версии, что Наталья бухгалтер из другого отдела и недавно познакомилась с Евгением (имя клиента) на корпоративе.

    Проститутка в ожидании клиентов.
    Associated Press
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    Молодой человек действительно представил девушку как свою невесту. Как оказалось позже, мать этого парня очень переживала, что ее сыну уже 40, а он до сих пор без пары.

    "Потом он нашел меня в соцсети и даже пытался позвать на свидание, но я отказалась. У меня нет принципа не завязывать с клиентами отношений, просто этот человек мне не понравился", — объясняет Наталья. 

    Правда, обычно вовсе не актерские способности ценятся в этой "профессии". По словам девушки, больше всего зарабатывают "мастерицы" орального секса, так как это требует определенных навыков и получается далеко не у всех.

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    Парни в эскорте: сколько зарабатывают и почему физиология не должна подводить

    В этом, казалось бы, построенном на женской красоте бизнесе, больше всего зарабатывают мужчины. Представители сильного пола получают до 50 тысяч гривен в месяц. В то время как девушкам не светит больше 35.

    Такая дискриминация связана с тем, что найти "кавалеров" для богатых дам сложнее, чем девушек для эскорт-услуг.

    Lyonl
    Эскорт-услуги. Архивное фото

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Vgorode пообщался с Валерием (одним из 2-х парней в своем эскорт-агентстве) и узнал, какие услуги предоставляют мужчины в этой сфере.

    Выезд на дом для секса с клиенткой стоит 3 тысячи гривен (за ролевые игры или оральные ласки придется доплатить еще тысячу). Это цена всего за "час любви".

    Валерий говорит, что у него есть и постоянные клиентки, которые оставляют ему чаевые и даже поздравляют с днем рождения.

    Проституция
    REUTERS
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    "У меня есть клиентка, которая уже два года подряд присылает мне СМС на день рождения и всегда оставляет "на чай" 500 гривен. Я не считаю, что если я помог одинокой женщине расслабиться, это какой-то криминал. На самом деле работа не простая. Мне всегда нужно быть в хорошем настроении, уметь "завести" женщину, да и самому не упасть в грязь. Потому что если хотя бы несколько раз тебя подведет физиология, можно вылететь с работы", — рассказал парень.

    По словам Валерия, чтобы не потерять работы, многие "проституты" пьют всевозможные "виа-гры" и женьшень, чтобы быть в форме. Не обходится и без энергетических напитков.

    Сотрудники эскорта также могут и просто сопроводить в ресторан или на деловую встречу, чтобы злые языки не шеплаи за спиной, что у вас до сих пор нет ухажера. Стоит такая услуга 500-800 гривен за час (в зависимости от времени суток).

    Vgorode.ua
    Услуги эскорт-агентств Днепра

    За организацию "эскорт-услуг" можно попасть за решетку 

    Согласно статье 303 Уголовного кодекса Украины, сотрудницы эскорт-агентства, которые занимаются проституцией, могут заплатить крупный штраф (до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан) или попасть на общественные работы на 120 часов часов.

    Saffair.de
    Эскорт-услуги. Архивное фото

    Руководители и администраторы агентств, которые помогают находить проституткам клиентов или даже просто выкладывают их фото на сайт, могут попасть за решетку на 5-7 лет.

    Всего в Днепре открыто работают 5 эскорт-агентств, объявления которых можно найти в интернете. Среди услуг на их сайтах есть такие как "Топлесс сервис", "Приватный эскорт" и "Романтическая ночь". Есть даже "Топлесс клининг", где пышногрудая полуобнаженная красотка уберет у вас дома или в офисе.

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