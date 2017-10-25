Жестко и не без огонька. Будни эскорт-агентств Днепра

РИА Новости Украина

Предоставление интимных услуг в Украине запрещено: будь то веб-моделинг, секс по телефону или проституция. Однако, это не сильно останавливает владельцев эскорт-агентств в Днепре. Вместо спутницы на деловую встречу вам запросто могут привезти куртизанку. Vgorode пообщался с несколькими сотрудниками таких агентств, чтобы узнать, что на самом деле входит в их обязанности, пишет Екатерина Шевцова.

Оральный секс и роль невесты для мамы

Наталья работает в эскорте уже третий год. За это время девушка даже накопила на квартиру в новостройке на "Победе". Говорит, что до этого работала продавщицей в элитном магазине одежды, но деньги не всегда были даже на проезд до работы.

"В магазине я зарабатывала всего 3,5 тысячи гривен. Мама у меня инвалид и не работает. Жили только на мою зарплату. Зимой все деньги вообще уходили только на еду и отопление. Потом у мамы нашли сахарный диабет и понадобились деньги еще и на лекарства. Нужно было что-то менять", – вспоминает девушка.

Тогда Наталья и наткнулась на объявление о наборе в эскорт-агентство. Обещали заплатить 50 тысяч гривен.

"Этих денег я не увидела до сих пор. В лучшие времена я получала 20-25 тысяч и не больше. Можно, конечно, набрать себе по 4-5 заказов в день (если времени в сутках хватит), но долго так не продержишься. Физиология берет свое", — говорит девушка.

Vgorode.ua Проституция. Архивное фото

По словам Натальи, обычно услугами эскорт-агентств пользуются те клиенты, которые брезгуют ходить в бордели . В большинстве случаев девушек "заказывают" для секса, хотя изредка все ограничивается действительно только эскорт-услугами.

"Однажды парень попросил изобразить его невесту для мамы. До этого я такое только в кино видела. Думала, что он шутит, но все оказалось серьезно", — рассказывает Наталья.

Перед "свиданием" клиент долго объяснял девушке, как ей одеться и что рассказывать о себе. Сошлись на версии, что Наталья бухгалтер из другого отдела и недавно познакомилась с Евгением (имя клиента) на корпоративе.

Молодой человек действительно представил девушку как свою невесту. Как оказалось позже, мать этого парня очень переживала, что ее сыну уже 40, а он до сих пор без пары.

"Потом он нашел меня в соцсети и даже пытался позвать на свидание, но я отказалась. У меня нет принципа не завязывать с клиентами отношений, просто этот человек мне не понравился", — объясняет Наталья.

Правда, обычно вовсе не актерские способности ценятся в этой "профессии". По словам девушки, больше всего зарабатывают "мастерицы" орального секса, так как это требует определенных навыков и получается далеко не у всех.

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Парни в эскорте: сколько зарабатывают и почему физиология не должна подводить

В этом, казалось бы, построенном на женской красоте бизнесе, больше всего зарабатывают мужчины. Представители сильного пола получают до 50 тысяч гривен в месяц. В то время как девушкам не светит больше 35.

Такая дискриминация связана с тем, что найти "кавалеров" для богатых дам сложнее, чем девушек для эскорт-услуг.

Lyonl Эскорт-услуги. Архивное фото

Vgorode пообщался с(одним из 2-х парней в своем эскорт-агентстве) и узнал, какие услуги предоставляют мужчины в этой сфере.

Выезд на дом для секса с клиенткой стоит 3 тысячи гривен (за ролевые игры или оральные ласки придется доплатить еще тысячу). Это цена всего за "час любви".

Валерий говорит, что у него есть и постоянные клиентки, которые оставляют ему чаевые и даже поздравляют с днем рождения.

"У меня есть клиентка, которая уже два года подряд присылает мне СМС на день рождения и всегда оставляет "на чай" 500 гривен. Я не считаю, что если я помог одинокой женщине расслабиться, это какой-то криминал. На самом деле работа не простая. Мне всегда нужно быть в хорошем настроении, уметь "завести" женщину, да и самому не упасть в грязь. Потому что если хотя бы несколько раз тебя подведет физиология, можно вылететь с работы", — рассказал парень.

По словам Валерия, чтобы не потерять работы, многие "проституты" пьют всевозможные "виа-гры" и женьшень, чтобы быть в форме. Не обходится и без энергетических напитков.

Сотрудники эскорта также могут и просто сопроводить в ресторан или на деловую встречу, чтобы злые языки не шеплаи за спиной, что у вас до сих пор нет ухажера. Стоит такая услуга 500-800 гривен за час (в зависимости от времени суток).

Vgorode.ua Услуги эскорт-агентств Днепра

За организацию "эскорт-услуг" можно попасть за решетку

Согласно статье 303 Уголовного кодекса Украины, сотрудницы эскорт-агентства, которые занимаются проституцией, могут заплатить крупный штраф (до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан) или попасть на общественные работы на 120 часов часов.

Saffair.de Эскорт-услуги. Архивное фото

Руководители и администраторы агентств, которые помогают находить проституткам клиентов или даже просто выкладывают их фото на сайт, могут попасть за решетку на 5-7 лет.

Всего в Днепре открыто работают 5 эскорт-агентств, объявления которых можно найти в интернете. Среди услуг на их сайтах есть такие как "Топлесс сервис", "Приватный эскорт" и "Романтическая ночь". Есть даже "Топлесс клининг", где пышногрудая полуобнаженная красотка уберет у вас дома или в офисе.