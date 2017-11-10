В Киеве задержали сутенера, "продававшего" украинок в Турцию и ОАЭ

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, члены которой длительное время занималась сутенерством и сводничеством.

Злоумышленники вербовали и продавали девушек в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию.

Полицейские установили, что организатором преступной группы является 32-летний иностранец. Мужчина проживал в Киеве и занимался поиском и вербовкой женщин для выезда в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Женщин вербовали под видом трудоустройства в клубах и гостиницах. За каждую из девушек злоумышленник получал по тысяче долларов США.

Сообщница иностранца, проживающего в ОАЭ, проводила "визуальную оценку" внешности девушки. После одобрения кандидатуры девушка оформляла необходимые для выезда документы. В ОАЭ сообщница встречала украинок в аэропорту, обманом отбирала у них документы и заставляла заниматься проституцией.

Организатора преступной группы полицейские задержали в аэропорту "Борисполь".

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают легализовать проституцию, марихуану и игорный бизнес. В начале года акции протеста с требованием легализации проституции также прошли в Киеве.