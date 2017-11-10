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    В Киеве задержали сутенера, "продававшего" украинок в Турцию и ОАЭ

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    Организатора преступной группы задержано в порядке статьи 208 УПК Украины. Полицейские устанавливают всех участников преступной группы и жертв, которые попали в их схемы.
    Національна поліція України, youtube

    В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, члены которой длительное время занималась сутенерством и сводничеством.

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    Из Николаева. В школе доброе, разумное, вечное и... проститутки
     Злоумышленники вербовали и продавали девушек в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию.

    Полицейские установили, что организатором преступной группы является 32-летний иностранец. Мужчина проживал в Киеве и занимался поиском и вербовкой женщин для выезда в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Женщин вербовали под видом трудоустройства в клубах и гостиницах. За каждую из девушек злоумышленник получал по тысяче долларов США.

    Сообщница иностранца, проживающего в ОАЭ, проводила "визуальную оценку" внешности девушки. После одобрения кандидатуры девушка оформляла необходимые для выезда документы. В ОАЭ сообщница встречала украинок в аэропорту, обманом отбирала у них документы и заставляла заниматься проституцией.

    Организатора преступной группы полицейские задержали в аэропорту "Борисполь".

    Ранее сообщалось, что в Украине предлагают легализовать проституцию, марихуану и игорный бизнес. В начале года акции протеста с требованием легализации проституции также прошли в Киеве.

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