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    В мире

    Жертвами рабства по всему миру стали 40 млн человек

    (обновлено: )12
    Среди 40 миллионов людей, удерживаемых в рабстве, около 25 миллионов подвергаются принудительному труду, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак.
    Проституция
    REUTERS

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. По состоянию на 2016 год около 40 миллионов человек в мире были обращены в современное рабство, отмечается в исследовании, опубликованном на сайте Международной организации труда (МОТ).

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    Отмечается, что жертвами принудительного труда являются около 152 миллионов детей по всему миру.

    По данным исследования, среди 40 миллионов людей, удерживаемых в рабстве, около 25 миллионов подвергаются принудительному труду, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак. Отмечается, что среди людей, находящихся в неволе, большинство женщин и девушек - примерно 29 миллионов или 71 процент от общего числа. В коммерческой секс-индустрии подавляющее большинство (99%) — женщины.

    Исследование свидетельствует, что около 152 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены насильственно работать. В основном труд детей используется в сельскохозяйственной сфере, меньше — в сфере услуг и на производстве. Наибольшее число детей работает на Африканском континенте.

    В заявлении МОТ отмечается, что цели устойчивого развития ООН не смогут быть реализованы до тех пор, пока люди не станут активнее бороться с современным рабством и детским трудом.

    Международная организация труда (МОТ) провела это исследование совместно с Walk Free Foundation и Международной организацией по миграции. Данные исследования были представлены на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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