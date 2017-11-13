До конца года колебания курса доллара будут продолжаться - Ивченко

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Курс доллара к гривне стабильно снижался к концу прошлой недели и достиг уровня трехнедельной давности. Если неделю назад "зеленый" достиг отметки в 27 грн., то по состоянию на прошлую пятницу межбанк закрылся на курсе 26,55 грн.

По словам экспертов, короткая ревальвация вызвана рядом факторов. Основной из них — низкая ликвидность в банковской системе. Корсчета банков за последние дни сильно "похудели" и финучреждениям сейчас не до покупки валюты. Население также не спешит покупать "зеленый", поскольку сейчас пик расчетов по налогам.

По мнению руководителя информационно-аналитического отдела Forex Club Украина Николай Ивченко, курс гривны к доллару до конца года сохранится в коридоре 26,4-27 грн.

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"Несмотря на то, что Украина не получила кредит от МВФ, курс гривны остается относительно стабильным. До конца года будут тенденции к росту и падению курса гривны к доллару, однако, по нашим прогнозам, колебания сохранятся в границах 50-60 копеек. Что касается наличного курса, то он и далее будет следовать за межбанком. Осень является традиционным сезоном для скупки населением доллара. В течение октября люди стремительно запасались валютой ввиду высокой инфляции, однако вначале ноября спрос пошел на спад. Таким образом, доллар вернулся на позиции почти месячной давности. Мировой спрос на американскую валюту также будет умеренным, что дает основания предполагать, что каких-то катаклизмов с курсом гривна-доллар до конца года не случится", — заявил Ивченко РИА Новости Украина.