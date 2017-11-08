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08.11.201709:41
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    Экономика

    Курс валют НБУ. Гривна укрепляет позиции

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (81)

    (обновлено: )6501
    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 ноября: доллар - 26,75 гривны, евро - 30,92 гривны и 10 рублей - 4,576 гривны.
    Гривны, доллары и евро
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на среду, 8 ноября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,75 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,92. За 10 российских рублей дают 4,576 гривны.

    Напомним, на вторник Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,11, курс гривны к доллару США на уровне 26,85 грн/долл. За 10 российских рублей давали 4,595 гривны.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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