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10.11.201710:10
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    Экономика

    Нацбанк укрепил курс гривны

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (86)

    (обновлено: )3901
    На 10 ноября Национальный банк повысил курс гривны по отношению к доллару. За евро дают 30,88 гривны.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальны курс гривны на 10 ноября: 1 доллар стоит 26,55 гривны.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По сравнению с курсом 9 ноября гривна укрепилась на 8 копеек.

    Официальный курс евро установлен на уровне 30,88 грн/евро.

    Курс российского рубля — 4,48 грн/10 рублей.

    Официальный курс гривни к доллару укрепился на 8 копеек, Национальный банк установил.

    Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова назвала факторы, которые влияют на курсообразование.

    По ее словам, на мировых рынках произошел рост цен на нефть, а Украина еще не получила поступления в полной мере от экспорта урожая.

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