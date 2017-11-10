Нацбанк укрепил курс гривны

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальны курс гривны на 10 ноября: 1 доллар стоит 26,55 гривны.

По сравнению с курсом 9 ноября гривна укрепилась на 8 копеек.

Официальный курс евро установлен на уровне 30,88 грн/евро.

Курс российского рубля — 4,48 грн/10 рублей.

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 8 копеек, Национальный банк установил.

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова назвала факторы, которые влияют на курсообразование.

По ее словам, на мировых рынках произошел рост цен на нефть, а Украина еще не получила поступления в полной мере от экспорта урожая.