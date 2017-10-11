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11.10.201709:35
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    Курс валют НБУ: евро взлетел

    (обновлено: )6510
    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 октября: доллар - 26,58 гривны, евро - 31,36 гривны и 10 рублей - 4,578 гривны.
    Евро и доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на среду, 11 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,58 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,36. За 10 российских рублей дают 4,578 гривны.

    Накануне Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,18. За 10 российских рублей давали 4,553 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,55 грн/долл.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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