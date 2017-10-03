Кабмин участвует в раскачивании гривны - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Нацбанк сдерживает гривну от падения. В четверг регулятор продал на аукционе почти 36,5 миллиона долларов при общем объеме заявок 38 миллионов долларов.

НБУ продавал валюту по курсу 26,21 гривны за доллар. А средневзвешенный курс на межбанке составил 26,5 гривны доллар.

Национальная валюта теряет в весе с начала сентября. Что происходит на валютном рынке, и к чему готовиться, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки ефективно підтримувати гривню продажем валюти на міжбанку?

— Зараз ми бачимо дійсно коливання, дійсно те, що курс пішов уверх. І на те є декілька причин. По-перше, це початок ділового сезону і ділової активності, коли попит на валюту збільшується. І це досить зрозуміло, таке відбувається кожної осені. Але зараз ми бачимо, хоча і обсяги експорту не менше, ніж за минулий рік, трошки менші, і нібито валюти має поступати в країну так само достатньо. Але ми бачимо, що знову-таки, десь налякані чи ЗМІ, чи Кабміном експортери притримують продаж валютної виручки, і вона не поступає на валютний ринок. Ми зараз бачимо те, що обсяги валютного ринку не зростають, вони не змінюються суттєво. І це говорить про те, що якогось шаленого попиту на валюту не відбувається. Ми бачимо тільки те, що потроху стримуються продаж валюти експортерами, що як раз підтримує спекулянтів, які хочуть на цьому заробити, на цих коливаннях.

gs.fm Редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный

Якщо це просто сезонні коливання, які не залежать від істотних причин, чи варто на них звертати увагу?

— Розумієте, весь час коливання відбуваються. І вони набувають різного розголосу. Ми бачимо те, що навіть якісь коливання, нібито які здавалися не суттєвими спочатку, потім переростають у паніку, і народ починає витягати все з під матраців і купляти валюту, що спричиняє більшу паніку, і ще більший попит на валюту і зростання курсу. Це саме може відбутися і зараз. І тому НБУ починає втручатися і продавати валюту на ринку, хоча ми бачили останні півроку, він досить суттєво скуповував валюту. Фактично, він скуповував валюту як раз для згладжування таких коливань, які можуть відбуватися восени.

За останній тиждень НБУ двічі виходив на міжбанк. Але це означає, що зростає попит на долар, але це не означає девальвації національної валюти?

— Девальвація національної валюти — це як раз зростання курсу долара. Якщо курс росте, як ми бачимо зараз, це фактично девальвація. НБУ своїми валютними аукціонами як раз пробує, щоби ця девальвація не відбувалася такими шаленими темпами, як це могло би відбутися, аби спекулянтам вдалося зробити свої справи. Але, крім того, до спекулянтів зараз, можна сказати, приєднався Кабмін, який заклав курс на наступний рік 30 гривень за долар, що знову-таки спричиняє у багатьох бажання скупити зараз і не чекати, коли він зросте до 30 гривень. І це як раз є допоміжним фактором для того, щоб курс зараз ріс. НБУ розуміє, що це не ринкова, не нормальна ситуація, і такі коливання він згладжує продажем валюти з резервів.

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Якщо сьогодні курс становив на міжбанку 26,5, то чого нам чекати в обмінниках завтра-післязавтра? Який люфт між цими двома курсами?

— Завжди на наступний день в обмінниках курс іде за тим рухом, як йшов напередодні міжбанк. Тобто якщо курс на міжбанку виріс сьогодні, завтра ми бачимо підвищення курсу і в обмінних пунктах. Це завжди така екстраполяція відбувається. Але я кажу, що обсяг продажу, от я дивлюся на сьогодні на міжбанку, продажу-купівлі валюти, не перевищував 200 мільйонів доларів. Це при тому, що ми бачили, що коли у серпні курс зростав, обсяги були більші. І це говорить про те, що ситуація досить звичайна, контрольована. І хвилюватися немає чого.

НБУ заявив, що курс гривні не залежить від чергового траншу МВФ, з яким вийшла пауза, а курс просідає під дією зростання імпорту на тлі пожвавлення економіки та психологічних факторів.

— Це, фактично, НБУ підтвердив те, що я казав. Це відбувається те, що експортери отримують валютну виручку від продажу металу, зерна, але не продають її на валютному ринку, чим спричиняють тиск на гривню. Тобто попит на валюту в тих імпортерів, які постійно завозять сюди холодильники, техніку, машини є, і цей попит фактично в нашій країні так відбувається тільки з вересня по грудень. Починаючи з вересня, завжди відбувається попит на валюту. А при тому, що продаж валюти продавцями аграрної сировини та металу зараз зменшився, ми бачимо, що курс починає рости і НБУ його пробує стримувати.

За два-три місяці якого курсу нам чекати?

— Зараз я би не брався прогнозувати, і хто б не прогнозував, він буде помилятися. Тому що фактично зараз НБУ вже два роки як відв'язав курс від своєї жорсткої руки, і що називається працює ринок. Але на ринку відбуваються різні речі, може бути паніка. Якщо паніка буде починатися і продовжуватися, то коли на якій позначці зупиниться курс, ніхто не знає, ніхто не зможе спрогнозувати. Тому що це вже неконтрольований ніким процес. Якщо говорити про економічні якісь причини, то причин для зростання курсу в цьому році, цієї осені немає зовсім ніяких. І якщо не буде серйозних пожвавлень з боку населення і експортерів, які не захочуть і надалі продавати, чекаючи курсу 30, то я думаю, що ми можемо спуститися і на 26, і на 25 до кінця року. Але цього може і не відбутися. Коли курс підскочить наверх, то відкочуватися назад він буде досить повільно.

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Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко заявил, что гривна будет девальвироваться до тех пор, пока в Украине будут чересчур высокие налоги.