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    Экономика

    Нацбанк обвалил гривну

    (обновлено: )124636
    Согласно данным государственного регулятора, официальный курс гривны к доллару на вторник, 2 октября, установлен на уровне 26,65 грн/долл.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на вторник, 2 октября, на уровне 26,65 грн/долл.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,30. За 10 российских рублей дают 4,610 гривны.

    Напомним, Нацбанк установил на понедельник официальный курс гривны к евро на уровне 31,23. За 10 российских рублей давали 4,581 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,57 грн/долл.

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    Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

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