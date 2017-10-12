НБУ назвал главные факторы курсообразования

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины назвал факторы, которые влияют на курсообразование.

Как рассказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Прямой", экономика Украины построена таким образом, что курсообразование на рынке подвержено сезонным колебаниям.

"Ситуация обусловлена, на сегодняшний день, тем, что, во-первых, на мировых рынках произошел рост цен на нефть. Во-вторых, мы еще не получили поступления в полной мере от экспорта урожая этого года", — отметила она.

По ее словам, спрос на валюту создает и тот факт, что в конце года большинство компаний, которые имели задолженность, пытаются осуществить расчеты до конца года.

"В-третьих, в конце года, традиционно, большинство компаний, которые имели задолженность по кредитам, по субординированным долгам от международных организаций, пытаются осуществить расчеты до конца года и это создает спрос на валюту. В-четвертых, ряд министерств в рамках выполнения бюджета сегодня осуществляет закупки импортные и это также оказывает давление на валюту”, — отметила она.

Замглавы НБУ сообщила, что сейчас в ведомстве не видят существенных угроз для того, чтобы волноваться.