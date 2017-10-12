наверх
12.10.201720:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    НБУ назвал главные факторы курсообразования

    (обновлено: )57
    Как рассказала заместитель председателя НБУ, экономика Украины построена таким образом, что курсообразование на рынке подвержено сезонным колебаниям.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины назвал факторы, которые влияют на курсообразование.

    Как рассказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Прямой", экономика Украины построена таким образом, что курсообразование на рынке подвержено сезонным колебаниям.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дубинский: заявления НБУ о падении гривны – вранье

    "Ситуация обусловлена, на сегодняшний день, тем, что, во-первых, на мировых рынках произошел рост цен на нефть. Во-вторых, мы еще не получили поступления в полной мере от экспорта урожая этого года", — отметила она.

    По ее словам, спрос на валюту создает и тот факт, что в конце года большинство компаний, которые имели задолженность, пытаются осуществить расчеты до конца года.

    "В-третьих, в конце года, традиционно, большинство компаний, которые имели задолженность по кредитам, по субординированным долгам от международных организаций, пытаются осуществить расчеты до конца года и это создает спрос на валюту. В-четвертых, ряд министерств в рамках выполнения бюджета сегодня осуществляет закупки импортные и это также оказывает давление на валюту”, — отметила она.

    Замглавы НБУ сообщила, что сейчас в ведомстве не видят существенных угроз для того, чтобы волноваться. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Столкновения полиции и группы демонстрантов против независимости Каталонии в Барселоне
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Пенсионная реформа: суть и скрытое