Доллар США вот-вот потеряет статус мировой валюты

Владимир Матвеев, обозреватель

Старая система изжила себя и баланс экономических и политических сил в мире изменяется со смещением центра притяжения в сторону Азии, Китая и многовалютного мира.

Власть доллара США, который на протяжении последних 73 лет играет главную роль на мировом валютном рынке, в экономиках стран, их банковских секторах, импортных и экспортных операциях, постепенно приближается к упадку.

Оружие Америки – "доллар и дрон" пишет Брайан Мэйхер (Brian Maher), менеджер-редактор The Daily Reckoning При этом, сейчас замечено серьезное ускорение процесса дедолларизации мировой экономики.

Отмечается, что с американскими дронами "ничего не случится". В контексте технического отставания от России в обычных вооружениях, панацеей в гонке вооружений призваны стать американские беспилотники, при помощи которых в США рассчитывают увеличить полет ракеты и эффективность самолетов в бою, информирует американский военный эксперт Дэвид Экс в War is Boring.

Между тем, как отмечает Мэйхер, Китай планирует покупать нефть у России и Ирана за юани и готовится создать нефтяной рынок, который способен обойти доллар.

Однако, юань не является главной резервной валютой, как доллар. Китай предлагает обменивать юань на золото, основываясь на курсе Шанхайской биржи золота. Согласно плану, пишет The Daily Reckoning, Россия и Иран смогут обменивать юани на золото.

При этом, Китай намерен представить свой фьючерсный контракт на сырую нефть, номинированный в юанях и конвертируемый в золото, сообщило Nikkei Asian Review. Аналитики отмечают, что поскольку Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, этот шаг может нанести серьезный удар по глобальному влиянию доллара США.

По мнению экспертов, Китай открывает дверь для стран, которые не входят в ОПЕК, где контракты на покупку нефти подписываются в долларах США. Возможное последствие приобретения Китаем нефти в юанях, обеспеченной золотом, является ослабление доллара по отношению к основным валютам.

Одной из преград для удержания долларом США своих лидирующих позиций является включение китайского юаня в корзину резервных валют МВФ, а также создание институтов развития. В частности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, банка ШОС и др.

Недавние события могут ускорить воплощение китайского плана по избавлению от доллара США. Так, министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что Китай потеряет доступ к международной долларовой системе, если Пекин не будет сотрудничать по вопросу введения новых санкций в отношении Северной Кореи, сообщает Голос Америки.

Несмотря на то, что при падении курса валют некоторых стран доллар, кажется, находится на подъеме, это не так. По мнению экономиста Джима Рикардса, прежде всего, Китай будет покупать нефть у России и Ирана за юани, пишет The Daily Reckoning.

Сообщается, что "в 2000 году на доллар приходилось 70% мировых резервов. Сегодня этот показатель равен приблизительно 62%. Если этот тренд сохранится, в не столь отдалённом будущем показатель может упасть ниже 50%".

С ним в значительной степени созвучен международный стратег Марин Катуса, признанный одним из лучших аналитиков, который заявил, что в мировом политическом пространстве наметился процесс постепенного отказа от использования доллара США в качестве валюты международных расчетов, пишет интернет-портал Zero Hedge.

По мнению стратега, будет краткосрочное отхождение от доллара США… "тогда его позиции будут очень слабыми… и тогда он будет значительно терять в цене и популярности… при Китае и России, работающими сообща для дедолларизации валюты США, начиная с нефтяного рынка, который является самым большим… и продолжая другими товарами", сообщает издание.

Читайте также: Клюгеле. Что Украине с выборов в ФРГ?

По мнению Катуса, в ближайшее мир станет свидетелем глобального возрождения "золотой лихорадки", поскольку развивающимся рынкам будет необходимо золото для осуществления обмена своих валют. Главные управляющие фондами в 2018 году начнут переводить капитал в золото из-за слабости доллара и негативных прогнозов по нему, как это делает Россия и Китай.

При этом инвесторы также обращают особое внимание на угрожающую ситуацию в США и мире с долгами.

Так, в начале сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому на три месяца повышается потолок госдолга США, обеспечивается финансирование деятельности федерального правительства, и выделяются более 15 млрд долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Закон, согласно Голосу Америки, был принят в результате сделки Трампа с лидерами демократов в Конгрессе.

Напомним, госдолг США превысил отметку в 19 триллионов долларов США и составляет $19,84 трлн, сравнительно с $19.81 трлн лимита.

Читайте также: "Они же дети – 2". Долги и второй срок Петра Порошенко

Происходящая "геополитическая перестройка", предполагает кардинальное изменение финансовых и экономических систем, столь привычных для нас сейчас. Эти перемены не наступят без кризиса и паники, поэтому "сейчас настало время занять устойчивую позицию в области золотовалютных резервов", считает Катуса.