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12.10.201709:51
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    Экономика

    Курс валют НБУ: доллар падает, евро растет

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (65)

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    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 12 октября: доллар - 26,53 гривны, евро - 31,38 гривны и 10 рублей - 4,580 гривны.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на четверг, 12 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,53 грн/долл.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,38. За 10 российских рублей дают 4,580 гривны.

    Накануне Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,36. За 10 российских рублей давали 4,578 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,58 грн/долл.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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