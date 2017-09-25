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25.09.201709:11
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    Экономика

    Курс валют НБУ: евро взлетел

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (46)

    (обновлено: )52
    Согласно данным государственного регулятора, официальный курс гривны к евро на понедельник, 25 сентября, установлен на уровне 31,41.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на понедельник, 25 сентября, на уровне 26,26 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,41. За 10 российских рублей дают 4,555 гривны.

    Напомним, Нацбанк установил на пятницу официальный курс гривны к евро на уровне 31,23. За 10 российских рублей давали 4,506 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,23 грн/долл.

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    Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

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