Курс валют НБУ: евро взлетел

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на понедельник, 25 сентября, на уровне 26,26 грн/долл.

Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,41. За 10 российских рублей дают 4,555 гривны.

Напомним, Нацбанк установил на пятницу официальный курс гривны к евро на уровне 31,23. За 10 российских рублей давали 4,506 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,23 грн/долл.

Читайте также — Марунич: до конца года цены на бензин еще вырастут

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.